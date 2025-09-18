Подробно търсене

Белгийският архитект Седрик Ван Парис показва в България „Скала, стомана и небе“

Белгийският архитект Седрик Ван Парис показва в България „Скала, стомана и небе“. Снимка: Екипът на събитието
18.09.2025 09:20
Белгийският артист и архитект Седрик Ван Парис представя първата си самостоятелна изложба в България – Stone, Steel & Sky („Скала, стомана и небе“). От 19 септември до 5 октомври Мраморното фоайе на Националния дворец на културата ще бъде сцена за съвременни скулптури и инсталации, които вплитат камък, стомана, светлина и пространство, съобщават организаторите.

От екипа посочват, че създадените в диалог с монументалната архитектура на НДК творби изследват тежестта, гравитацията и символиката на материалите, а познатите форми се трансформират в нови художествени внушения. 

Седрик Ван Парис работи между Брюксел, Ротердам и София. Завършил е архитектура в KU Leuven и Central Saint Martins в Лондон, работил е с Рем Кулхас (OMA/AMO) и е представял творбите си на престижни форуми като Венецианското биенале, Шанхайското арт биенале, Биеналето по архитектура в Сао Пауло и Греъм фондацията в Чикаго. През 2023–2024 г. е носител на Douglas A. Garofalo Fellowship в Университета на Илинойс в Чикаго.

