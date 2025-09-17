Издателството "Просвета" разработи интегрирани материали за социално-емоционално обучение в класната стая

Издателската група „Просвета“ в партньорство с фондацията „Лъчезар Цоцорков“ разработи интегрирани материали за социално-емоционално обучение в класната стая, съобщиха от издателството.

Те са включени в учебниците по български език и литература за първи и втори клас от поредиците: „Голямото приключение“ („Просвета плюс“) и „Чуден свят“ („Просвета - София“).

Тези ресурси, наречени „Идеи за социално-емоционално обучение“, съдържат ясни цели, примерни дейности и готови материали за работа в клас. Те са пряко свързани с уроците и не изискват допълнително време. Учителите получават ясни насоки, а учениците развиват емоционална интелигентност, умения да познават себе си и другите, да изграждат приятелства, да решават заедно проблеми, да подхождат с разбиране и отзивчивост към другите.

От издателството поясняват и как изглежда това в учебната практика. При четене на приказка учителят може да използва готовите въпроси: „Как се чувства героят? Защо? А ти бил ли си в подобна ситуация?“ - така децата учат да разбират емоциите на другите.

След урока учениците работят по кратката игра „Нарисувай как изглежда приятелството“ - упражнение, което свързва литературата с личния опит. В дискусия след текст за приятелство децата търсят различни начини за решаване на спор - реална подготовка за ситуации от всекидневието.



Материалите могат да се ползват безплатно от всички учители, които имат регистрация в образователната платформа е-просвета. Те са обозначени в електронните учебници със специалeн знак.



Материалите с идеи за социално-емоционално обучение се допълват и обогатяват непрекъснато, и ще покрият целия начален етап.

Социално-емоционалното обучение вече е заложено в рамките на общообразователната подготовка от Министерството на образованието и науката. С инициативата си „Просвета“ и фондацията „Лъчезар Цоцорков“ подпомагат учителите да приложат този успешен подход в практиката и да подкрепят цялостното развитие на учениците, отбелязват от издателството.