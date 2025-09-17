Сливенският театър открива сезона с „Боряна“ на Петър Денчев

С премиерата на „Боряна“ днес, 17 септември, Сливенският драматичен театър ще открие „Есенния театрален салон“. Постановката е дело на режисьора Петър Денчев.

По думите му „Боряна“ и „Албена“ са останали в културната памет и в театралното наследство, защото съчетават модернистични тенденции от европейската драматургия със сюжети, които изследват разпадането на родовата общност и аграрно-патриархалния произход на българското общество. „Това са дълбоко вкоренени патриархални инстинкти, свързани със земята, собствеността, опазването и продължаването на рода, които се сблъскват с етиката на свободния избор, което е модерна тенденция. С това, че съвремието предизвиква нови отговори, изисква нов вид живеене и промяна на манталитетните нагласи“, казва Денчев.

Режисьорът подчертава, че в пиесата стои темата за „един стар грях, извършен отдавна и непризнат, който бавно разяжда душата на патриарха на това семейство Златил и се завръща върху неговите синове, които са принудени да повторят неговата грешка със същата, ако не и по-голяма сила“. Според него авторовата инвенция е, че „женският образ – този на Боряна, носещ новото, модерното, жизненото и различното, може да промени хода на действието, но дали ще успее – това е въпросът, пред който зрителят е изправен“.

За Петър Денчев е важно темите в пиесата да звучат съвременно и да бъдат поднесени по начин, който да вълнува зрителя. По думите му театърът е истински силен, когато успее да провокира размисъл и да накара публиката да разпознае в него собствените си преживявания. Той насочва вниманието към въпросите за трудните избори, за начина, по който отстояваме свободната си воля и за опасността тя да се превърне в посегателство над другия. Според него Йовков изследва тези архетипни проблеми, опитвайки се чрез своята поетика да даде отговор на големия въпрос – откъде идва доброто и как се заражда злото в човешката душа.

За ролята на Златил е поканен актьорът Красимир Доков, познат от киното и театъра. „Това е роля, която изисква специфично отношение и степен на дълбочина. Красимир Доков е актьор, който притежава трагическа чувствителност, и неговото участие внесе в спектакъла нужната трагическа дълбочина“, обяснява Денчев.

По отношение на процеса на работа той отбелязва: „Интересно ми е, когато нещата започнат да придобиват форма – тогава изпитвам вътрешна възбуда. Когато представлението заживее свой живот, все повече се отчуждавам от него.“

В ролята на Боряна влиза младата актриса Мария Манолова. Участват още Марин Маринов (Павли), дебютантът Денислав Михалев (Андрея), Ивайло Гандев (Рали), Вяра Начева (Вида), Димитър Марков и Габриел Петков (Едрю и Васил Ваклин), както и Яна Димитрова (Елица).

Сценографията и костюмите са дело на Петър Митев, музиката – на Христо Намлиев, а плакатът на постановката – на Маргарита Дончева.