Учениците от Перник ще ползват модерен плувен басейн и три благоустроени външни площадки

Учениците от Десето училище „Алеко Константинов“ в Перник ще ползват през новата учебна година модерен плувен басейн и три благоустроени външни площадки за волейбол, хандбал и баскетбол. Днес кметът на града Станислав Владимиров пожела успех на децата, като каза, че 15 септември е празник за всички.

„15 септември е онази специфична енергия, която помним всички. Всеки един от нас помни първия ден, когато е прекрачил прага на училището, денят който остава в нашата памет завинаги“, каза още кметът Владимиров. Добави, че ангажимент на администрацията ще продължава да бъде насочването на голяма част от финансовия си ресурс към подобряване на материалната и спортна база в града.

В Десето училище от първи до седми клас се обучават 756 деца, 22 от които са със специални образователни потребности, а първокласниците са 122.

„Пожелавам ви в нашите класни стаи да откриете не само знания, но и много приятели и вдъхновение. На всички ученици искам да пожелая успех в постигането на целите, които сте си поставили. Не спирайте да учите и да се развивате. Вашите усилия днес, ще бъдат най-добрата инвестиция в бъдеще“, каза каза директорът на училището Десислава Стефанова.

Ремонтните дейности на басейна и прилежащите помощния включиха полагане на хидроизолация, подмяна на подовите настилки и фаянсовите плочки, както и грундиране, шпакловане и боядисване на стените. Изграден е нов санитарен възел за хора в неравностойно положение и асансьор за достъп до басейна на хора с двигателни увреждания, тъй като там се водят занятията на Спортен клуб за адаптирана физическа активност и спорт. Подменени са също вентилационната система, ВиК и електроинсталациите. Ще бъде инсталирана и нова система за пречистване и дезинфекция на водата, която ще осигури по-добри условия за безопасност и хигиена. В дейностите са вложени близо един милион лева.