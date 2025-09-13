Най-дълбоките и трогателни срещи съм имал на по-малките сцени, каза за БТА маестро Йордан Камджалов

Най-дълбоките и най-трогателни срещи съм имал на по-малките сцени, това каза за БТА маестро Йордан Камджалов по повод предстоящия концерт на Плевенската филхармония в Гоце Делчев. Музикантите ще гостуват в Дома на културата „Пейо Яворов“ на 16 септември от 19:00 часа, а изявата е част от националното турне „Музикална магия 2“. Диригент ще бъде маестро Йордан Камджалов, солисти – Вероника Тодорова (акордеон) и Атанас Маринов (кларинет).

Сред акцентите в програмата са „Тъй рече Заратустра“ от Щраус, Прелюд от „Кармен“ на Бизе, Полонез от „Евгений Онегин“ на Чайковски, „Кармен – Фантазия“ от Сарасате и Унгарските танци № 1 и № 5 от Брамс.

„Това е един изключително богат, цветен и виртуозен репертоар, който представлява европейско музикално пътешествие. Никога не сме виждали граници и разделения в изкуството – прекланяме се пред гениалността, която от векове обогатява европейските пространства“, каза още Йордан Камджалов.

Маестрото подчерта, че за него концертът в Гоце Делчев е дебют, въпреки че е дирижирал в редица световни културни центрове като Виена, Лондон, Париж, Ню Йорк, Бостън, Токио. „Гоце Делчев за нас не е малка сцена. Това е специален град с важно място в българската история, с уникален фолклор и природа. За нас е голяма отговорност да се срещнем с тази публика“, добави той.

Според Йордан Камджалов енергията на концертите в по-малките градове е различна. „В големите центрове често има пренасищане. А в градове като Гоце Делчев сме срещали по-дълбоки и по-истински хора, по-жадни за духовно преживяване. Най-дълбоките ми срещи са били именно на такива сцени“, отбеляза диригентът.

По думите му пътят за предаване на музиката винаги е един – изключителна подготовка, отдаденост и честност. Общуването между артистите на сцената трябва да се предаде в залата и да я напусне като мит и легенда. А най-важното е любовта към хората и към културата. Това катализира магията и неслучайно нашето турне е озаглавено „Музикална магия“, добави Камджалов.

Той е на мнение, че мястото на класическата музика в съвременния свят остава фундаментално. „Както литературата и голямото изкуство, тя е храна за душата. От публиката ние нямаме изисквания – достатъчно е да дойде в залата. Всички очаквания са към нас, артистите. Длъжни сме да дадем всичко от себе си. Затова хората ни вярват. Искам да призова публиката в Гоце Делчев да дойде – ще си тръгнат по-вдъхновени и с повече надежда, отколкото преди концерта“, каза маестрото.

Камджалов разказа и за своите бъдещи проекти – нов албум с Лиса Джерард във Франция и Англия, концерти в Брюксел, Италия и САЩ, нови записи и поредица фестивали в България. Сред тях са фестивалът в Царския дворец „Врана“, форумът „Камджалов“ в Долината на розите, както и гала концерти на българския талант. „Работим денонощно, защото вярваме, че това, което правим, е храна за душата на човека и за неговото здраве. Изкуство, което не служи на индивидуалното и колективното здраве, не е съществено“, отбеляза маестрото.

Той припомни, че освен артистичната дейност развива и образователни инициативи. „Предстои третата година на Академия за Човека и новата учебна година в училище „Стремеж“ в София. Това е наш принос към просветата и културата в най-дълбокия им смисъл – сигурен път за оздравяване на всяко общество“, каза той.

Турнето „Музикална магия 2“ започна през юли и ще завърши през октомври в София. След концерта в Гоце Делчев музикантите ще се представят на 17 септември в Петрич.