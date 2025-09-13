Подробно търсене

Най-дълбоките и трогателни срещи съм имал на по-малките сцени, каза за БТА маестро Йордан Камджалов

Кореспондент на БТА в Гоце Делчев Елена Рускова
Най-дълбоките и трогателни срещи съм имал на по-малките сцени, каза за БТА маестро Йордан Камджалов
Най-дълбоките и трогателни срещи съм имал на по-малките сцени, каза за БТА маестро Йордан Камджалов
Диригентът Йордан Камджалов, снимка: Никола Узунов/БТА, архив
Гоце Делчев,  
13.09.2025 10:46
 (БТА)

Най-дълбоките и най-трогателни срещи съм имал на по-малките сцени, това каза за БТА маестро Йордан Камджалов по повод предстоящия концерт на Плевенската филхармония в Гоце Делчев. Музикантите ще гостуват в Дома на културата „Пейо Яворов“ на 16 септември от 19:00 часа, а изявата е част от националното турне „Музикална магия 2“. Диригент ще бъде маестро Йордан Камджалов, солисти – Вероника Тодорова (акордеон) и Атанас Маринов (кларинет).

Сред акцентите в програмата са „Тъй рече Заратустра“ от Щраус, Прелюд от „Кармен“ на Бизе, Полонез от „Евгений Онегин“ на Чайковски, „Кармен – Фантазия“ от Сарасате и Унгарските танци № 1 и № 5 от Брамс.

„Това е един изключително богат, цветен и виртуозен репертоар, който представлява европейско музикално пътешествие. Никога не сме виждали граници и разделения в изкуството – прекланяме се пред гениалността, която от векове обогатява европейските пространства“, каза още Йордан Камджалов.

Маестрото подчерта, че за него концертът в Гоце Делчев е дебют, въпреки че е дирижирал в редица световни културни центрове като Виена, Лондон, Париж, Ню Йорк, Бостън, Токио. „Гоце Делчев за нас не е малка сцена. Това е специален град с важно място в българската история, с уникален фолклор и природа. За нас е голяма отговорност да се срещнем с тази публика“, добави той.

Според Йордан Камджалов енергията на концертите в по-малките градове е различна. „В големите центрове често има пренасищане. А в градове като Гоце Делчев сме срещали по-дълбоки и по-истински хора, по-жадни за духовно преживяване. Най-дълбоките ми срещи са били именно на такива сцени“, отбеляза диригентът.

По думите му пътят за предаване на музиката винаги е един – изключителна подготовка, отдаденост и честност. Общуването между артистите на сцената трябва да се предаде в залата и да я напусне като мит и легенда. А най-важното е любовта към хората и към културата. Това катализира магията и неслучайно нашето турне е озаглавено „Музикална магия“, добави Камджалов.

Той е на мнение, че мястото на класическата музика в съвременния свят остава фундаментално. „Както литературата и голямото изкуство, тя е храна за душата. От публиката ние нямаме изисквания – достатъчно е да дойде в залата. Всички очаквания са към нас, артистите. Длъжни сме да дадем всичко от себе си. Затова хората ни вярват. Искам да призова публиката в Гоце Делчев да дойде – ще си тръгнат по-вдъхновени и с повече надежда, отколкото преди концерта“, каза маестрото.

Камджалов разказа и за своите бъдещи проекти – нов албум с Лиса Джерард във Франция и Англия, концерти в Брюксел, Италия и САЩ, нови записи и поредица фестивали в България. Сред тях са фестивалът в Царския дворец „Врана“, форумът „Камджалов“ в Долината на розите, както и гала концерти на българския талант. „Работим денонощно, защото вярваме, че това, което правим, е храна за душата на човека и за неговото здраве. Изкуство, което не служи на индивидуалното и колективното здраве, не е съществено“, отбеляза маестрото.

Той припомни, че освен артистичната дейност развива и образователни инициативи. „Предстои третата година на Академия за Човека и новата учебна година в училище „Стремеж“ в София. Това е наш принос към просветата и културата в най-дълбокия им смисъл – сигурен път за оздравяване на всяко общество“, каза той.

Турнето „Музикална магия 2“ започна през юли и ще завърши през октомври в София. След концерта в Гоце Делчев музикантите ще се представят на 17 септември в Петрич.

/ТС/

Списание ЛИК

Свързани новини

06.09.2025 22:54

Изпълнители и публика пяха „Хубава си, моя горо“ на „Галаконцерт на българския талант“, който се състоя по случай Деня на Съединението

Изпълнители и публика пяха „Хубава си, моя горо“ в края на „Галаконцерт на българския талант“, организиран от фондация „Йордан Камджалов, който се състоя пред катедралата „Св. Александър Невски“ по случай Деня на Съединението. По думите на
05.09.2025 16:04

В Деня на Съединението: Йордан Камджалов кани публиката в музикално съучастие

Йордан Камджалов, в разговор с Даниел Димитров, броени часове преди „Галаконцерт на българския талант“ – за новите акценти, за каузите, за нещата, които го окриляват, за подкрепата, увереността и възможността да намираш смисъл в това, което правиш.
04.09.2025 15:26

Плевенската филхармония ще представи „Музикална магия 2“ в Гоце Делчев

Плевенската филхармония ще гостува в Общински културен институт Дом на културата „Пейо Яворов“ в Гоце Делчев на 16 септември (вторник) от 19:00 часа, съобщиха организаторите. Те ще представят концерт от националното турне „Музикална магия 2“.
02.09.2025 17:27

„Галаконцерт на българския талант“ отбелязва Деня на Съединението

„Галаконцерт на българския талант“ по случай Деня на Съединението ще се състои на откритата сцена на площада пред катедралата „Св. Александър Невски“, съобщават оранизаторите от фондация „Йордан Камджалов“.
29.07.2025 09:15

Програмата на “Музикална магия 2” включва виртуозна и зареждаща музика, каза за БТА акордеонистът Вероника Тодорова

Програмата на “Музикална магия 2” включва виртуозна и зареждаща музика, каза за БТА акордеонистът Вероника Тодорова. Тя ще участва като солист в концертите от националното турне “Музикална магия 2” на Плевенска филхармония заедно с маестро Йордан
29.07.2025 08:21

Най-голямото богатство е да съм пред българска публика, каза за БТА кларинетистът Атанас Маринов

Най-голямото богатство е да съм пред българска публика, защото обожавам да бъда в България, каза за БТА кларинетистът Атанас Маринов. Поводът за интервюто е предстоящото негово участие като солист в концертите от националното турне “Музикална магия
27.07.2025 22:01

Творците изпреварват политиката и цялото общество в разбирането си колко ценен е всеки човек и народ, каза за БТА маестро Йордан Камджалов

В музиката всички съюзи са станали отдавна, творците изпреварват политиката и цялото общество в разбирането си за това колко ценен е всеки човек и народ. Това каза в интервю за БТА диригентът – маестро Йордан Камджалов преди предстоящите концерти

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:46 на 13.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация