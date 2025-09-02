Подробно търсене

„Галаконцерт на българския талант“ отбелязва Деня на Съединението

„Галаконцерт на българския талант“ отбелязва Деня на Съединението
„Галаконцерт на българския талант“ отбелязва Деня на Съединението
„Галаконцерт на българския талант“ отбелязва Деня на Съединението, визия – организатори
София,  
02.09.2025 17:27
 (БТА)

„Галаконцерт на българския талант“ по случай Деня на Съединението ще се състои на откритата сцена на площада пред катедралата „Св. Александър Невски“, съобщават организаторите от фондация „Йордан Камджалов“.

По думите им събитието на 6 септември е замислено като „грандиозен културен подарък за всички българи – празничен концерт с вход свободен“. Има за цел да представи великолепието на българския музикален талант, обединявайки поколения международно утвърдени изпълнители и изгряващи млади музикални дарования.

Участници са хор на „Музикална лаборатория за човека“ с диригент Мая Василева-Четрокова, чийто създател и артистичен директор е Йордан Камджалов, Genesis Orchestra с артистичен директор и главен диригент Йордан Камджалов, солисти – международни лауреати в музиката.

/ДД

/ТС/

Списание ЛИК

Свързани новини

08.08.2025 15:09

Фондация „Йордан Камджалов“ организира Галаконцерт на българския талант на 6 септември в София

Фондация „Йордан Камджалов“ и Столична община организират втори Галаконцерт на българския талант, по повод Деня на Съединението на България - 6 септември, съобщават от екипа на Фондация „Йордан Камдажалов. От Фондацията описват събитието като една

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:39 на 02.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация