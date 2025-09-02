„Галаконцерт на българския талант“ отбелязва Деня на Съединението

„Галаконцерт на българския талант“ по случай Деня на Съединението ще се състои на откритата сцена на площада пред катедралата „Св. Александър Невски“, съобщават организаторите от фондация „Йордан Камджалов“.

По думите им събитието на 6 септември е замислено като „грандиозен културен подарък за всички българи – празничен концерт с вход свободен“. Има за цел да представи великолепието на българския музикален талант, обединявайки поколения международно утвърдени изпълнители и изгряващи млади музикални дарования.

Участници са хор на „Музикална лаборатория за човека“ с диригент Мая Василева-Четрокова, чийто създател и артистичен директор е Йордан Камджалов, Genesis Orchestra с артистичен директор и главен диригент Йордан Камджалов, солисти – международни лауреати в музиката.

/ДД