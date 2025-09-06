Изпълнители и публика пяха „Хубава си, моя горо“ на „Галаконцерт на българския талант“, който се състоя по случай Деня на Съединението

Изпълнители и публика пяха „Хубава си, моя горо“ в края на „Галаконцерт на българския талант“, организиран от фондация „Йордан Камджалов, който се състоя пред катедралата „Св. Александър Невски“ по случай Деня на Съединението.

По думите на организаторите събитието има за цел да представи великолепието на българския музикален талант, обединявайки поколения международно утвърдени изпълнители и изгряващи млади музикални дарования.

Както писа БТА, участници в събитието са хорът на „Музикална лаборатория за човека“ с диригент Мая Василева-Четрокова, чийто създател и артистичен директор е Йордан Камджалов, Genesis Orchestra с артистичен директор и главен диригент Йордан Камджалов, солисти – международни лауреати в музиката.

Солисти бяха обещаващи млади музикални дарования – международни лауреати, утвърждаващи славата на българската изпълнителска школа – Виктор Вичев (пиано), който представи първа част на „Концерт за пиано и оркестър №2“ на Сергей Рахманинов, Мария Славова (сопран), която изпълни „Ария на Джилда“ из операта „Риголето“ на Джузепе Верди, както и Диана Чаушева (цигулка), която изсвири „Интродукция и Рондо капричозо“ на Камий Сен-Санс. Атанас Маринов (кларинет) представи вариации по теми из операта „Кармен“ на Жорж Бизе, а фолклорна вокална формация „Идна“ изпълни шедьоври из българската музикална съкровищница.

Всеки солист оставаше на сцената след своето участие, като накрая всички представиха изпълнение из „Кармина Бурана“ на Карл Орф.

Това е истинско Съединение, каза Йордан Камджалов в края на концерта.

Безумно окрилен съм, когато правя смислени неща, каза той пред репортер на БТА.