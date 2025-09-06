Подробно търсене

Изпълнители и публика пяха „Хубава си, моя горо“ на „Галаконцерт на българския талант“, който се състоя по случай Деня на Съединението

Теодора Цветкова
Изпълнители и публика пяха „Хубава си, моя горо“ на „Галаконцерт на българския талант“, който се състоя по случай Деня на Съединението
Изпълнители и публика пяха „Хубава си, моя горо“ на „Галаконцерт на българския талант“, който се състоя по случай Деня на Съединението
Пред катедралата „Св. Александър Невски“ се провежда „Галаконцерт на българския талант“ на открита сцена по случай Деня на Съединението. Снимка: Никола Узунов/БТА (КН)
София,  
06.09.2025 22:54
 (БТА)

Изпълнители и публика пяха „Хубава си, моя горо“ в края на „Галаконцерт на българския талант“, организиран от фондация „Йордан Камджалов, който се състоя пред катедралата „Св. Александър Невски“ по случай Деня на Съединението.

По думите на организаторите събитието има за цел да представи великолепието на българския музикален талант, обединявайки поколения международно утвърдени изпълнители и изгряващи млади музикални дарования.

Както писа БТА, участници в събитието са хорът на „Музикална лаборатория за човека“ с диригент Мая Василева-Четрокова, чийто създател и артистичен директор е Йордан Камджалов, Genesis Orchestra с артистичен директор и главен диригент Йордан Камджалов, солисти – международни лауреати в музиката.

Солисти бяха обещаващи млади музикални дарования – международни лауреати, утвърждаващи славата на българската изпълнителска школа – Виктор Вичев (пиано), който представи първа част на „Концерт за пиано и оркестър №2“ на Сергей Рахманинов, Мария Славова (сопран), която изпълни „Ария на Джилда“ из операта „Риголето“ на Джузепе Верди, както и Диана Чаушева (цигулка), която изсвири „Интродукция и Рондо капричозо“ на Камий Сен-Санс. Атанас Маринов (кларинет) представи вариации по теми из операта „Кармен“ на Жорж Бизе, а фолклорна вокална формация „Идна“ изпълни шедьоври из българската музикална съкровищница.

Всеки солист оставаше на сцената след своето участие, като накрая всички представиха изпълнение из „Кармина Бурана“ на Карл Орф.

Това е истинско Съединение, каза Йордан Камджалов в края на концерта.

Безумно окрилен съм, когато правя смислени неща, каза той пред репортер на БТА.

/ХК/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

05.09.2025 16:04

В Деня на Съединението: Йордан Камджалов кани публиката в музикално съучастие

Йордан Камджалов, в разговор с Даниел Димитров, броени часове преди „Галаконцерт на българския талант“ – за новите акценти, за каузите, за нещата, които го окриляват, за подкрепата, увереността и възможността да намираш смисъл в това, което правиш.
02.09.2025 17:27

„Галаконцерт на българския талант“ отбелязва Деня на Съединението

„Галаконцерт на българския талант“ по случай Деня на Съединението ще се състои на откритата сцена на площада пред катедралата „Св. Александър Невски“, съобщават оранизаторите от фондация „Йордан Камджалов“.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:11 на 06.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация