Плевенската филхармония ще представи „Музикална магия 2“ в Гоце Делчев

Плевенската филхармония ще гостува в Общински културен институт Дом на културата „Пейо Яворов“ в Гоце Делчев на 16 септември (вторник) от 19:00 часа, съобщиха организаторите. Концертът е част от националното турне „Музикална магия 2“. Диригент ще бъде маестро Йордан Камджалов, а солисти са Вероника Тодорова – акордеон, и Атанас Маринов – кларинет.

В програмата са включени произведения на Щраус, Бизе, Чайковски, Сарасате, Дворжак, Хачатурян, Паганини, Брамс, Руджиери и Монти. Сред акцентите са „Тъй рече Заратустра“ от Щраус, Прелюд от операта „Кармен“ на Бизе, Полонез от „Евгений Онегин“ на Чайковски, „Кармен – Фантазия“ от Сарасате, Славянски танц № 2 на Дворжак, „Маскарад“ от Хачатурян, Каприз № 24 от Паганини, както и Унгарските танци № 1 и № 5 от Брамс, отбелязват организаторите.

Турнето „Музикална магия 2“ започна през юли и ще завърши през октомври в София. След концерта в Гоце Делчев, музикантите ще гостуват на 17 септември в Петрич.