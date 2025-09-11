Самоковското село Продановци награди победителите в местен фотоконкурс и отбеляза Международния ден на грамотността

В салона на Народно читалище „Възраждане – 2016“ в самоковското село Продановци се проведе награждаване на участниците във фотоконкурс за местни снимки. Събитието бе съчетано с отбелязването на Международния ден на грамотността – 8 септември, и Деня на Съединението – 6 септември.

Секретарят на читалището Елица Лобутова обясни, че местните жители са имали възможността да заснемат любими кътчета от селото. В конкурса участваха шестима местни жители, сред които и деца. Те бяха оценявани от жури и получиха награди, като бе връчена и специална награда.

Програмата на събитието включваше рецитиране на стихове и викторина с въпроси за Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Авторски стих рецитира заместник-кметът на община Самоков Станимира Давидова.

От екипа на читалището споделиха, че това е първото издание на подобен празник и се надяват събитието да се превърне в традиция.

Международният ден на грамотността се отбелязва от 1967 г., след резолюция, приета на 26 октомври 1966 г. по време на 14-ата сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО. Целта на деня е да насочи вниманието на международната общност към значението на грамотността за насърчаване на критично мислене, разпознаване на достоверна информация и ориентиране в сложни информационни среди, сочи справка на отдел „Справочна“ към БТА.