Средствата, осигурени от правителството за Шипченския манастир, ще спомогнат за духовното му възраждане, каза Старозагорският митрополит

Със средствата, осигурени от правителството за изграждане на отоплителна инсталация в Шипченския манастир „Рождество Христово“, ще бъде възстановено старото котелно помещение, ще се подобрят условията за живот и служение на братството, както и ще се извършат допълнителни благоустройствени дейности в полза на духовното и културно възраждане на светата обител. Това съобщи Старозагорският митрополит Киприан, цитиран от пресцентъра на митрополията. Той подчерта, че манастирът е свято място, съхраняващо паметта на героите, паднали за Освобождението на България.

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерския съвет за 2025 г., с които се осигуряват допълнителни средства за Българската православна църква – Българска патриаршия. Отпускат се 1 млн. лв. за изграждане на отоплителна инсталация на манастира „Рождество Христово“ в гр. Шипка, община Казанлък.

От името на Старозагорската митрополия и Епархийския съвет митрополит Киприан изрази благодарност към министър-председателя Росен Желязков и към бившия премиер Бойко Борисов за предоставената помощ, благодарение на която ще се осигурят достойни условия за богослужение в храм-паметника.

„Тази подкрепа е израз на държавническа отговорност. Тя показва живата връзка между църквата и държавата, както и между църквата и обществото“, заяви митрополитът. По думите му само в единство и съгласие с вярата се изграждат не само каменни храмове, но и духовни храмове в душите на хората. Той изрази увереност, че дарението на Министерския съвет ще бъде запомнено, а всички, които посещават светата обител, ще усещат топлината и радостта на богослужебния живот.

От митрополията припомниха, че през 2020 г. правителството отпусна 1 612 000 лв. за реконструкция и ремонт на храм-паметника „Рождество Христово“, а през 2021 г. – още 3 млн. лв. за ремонт на манастирския комплекс. Двата проекта бяха завършени успешно през пролетта на 2022 г., когато се състоя и тържественото освещаване на обновената сграда.

„Както тогава, така и сега изказваме нашата искрена благодарност за оказаната финансова подкрепа“, посочва в писмото си митрополит Киприан. Той подчерта, че благодарение на тези средства сгради, затворени с десетилетия, вече функционират и радват както монашеското братство, така и хилядите поклонници.

Храм-паметникът „Св. Рождество Христово“ в Шипка, обявен за паметник на културата от национално значение, е изграден през 1902 г. в памет на загиналите в Руско-турската освободителна война. Негови инициатори са граф Николай Игнатиев и Олга Скобелева, които събират средства, за да увековечат подвига на освободителите. „Храмът е място, където да отправяме молитви за героите, за здравето и спасението на нас и нашите близки, за враговете ни – и да си тръгваме духовно обогатени“, каза още отец Панкратий. Архитектурата му е вдъхновена от храмовете от XVII век, повлияни от западния романтизъм и сецесиона. От 2004 г. насам Шипченският манастир е действащ мъжки манастир, след като преди това близо четири десетилетия е имал статут на музей.