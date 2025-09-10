Вечер с книгите на Георги Млеканов ще се проведе в Пазарджик

Вечер с книгите на Георги Млеканов ще се проведе в художествена галерия "Станислав Доспевски" в Пазарджик на 18 септември, съобщи Илия Михайлов, който е модератор на събитието.

Георги Млеканов е организационен психолог с над 10-годишен опит в тренинги, свързани с развитието на социални умения. Автор е на редица статии, както и на книгите „Смелиян, Амидофен и още двама-трима“, повестта „Бисмут“ и „Дигитална зависимост: Наръчник за родители и учители“. През 2024 г. е награден с второ място в конкурса „Агент по промяната“ заради каузите, свързани със социализацията на хора от уязвими групи в трудовата среда.

Част от средствата от продажбата на книгите ще бъдат дарени на приюта за пълнолетни лица в Пазарджик, уточни Михайлов.