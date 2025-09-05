Националният литературен музей удължава срока за номинации за наградата „Владимир Башев“ за млади поети

Националният литературен музей и Национален дарителски фонд „13 века България“ удължават срока за номинации за конкурса за млади поети за издадена стихосбирка през тази и миналата година. Наградата се присъжда на всеки две години на автор до 32 години – възрастта, на която от този свят си отива поетът Владимир Башев.

Кандидатите за участие в конкурса могат да изпращат своите книги лично или чрез издателствата до 30 септември 2025 г. на адрес: София 1000, ул. „Г. С. Раковски“ № 138, Национален литературен музей – за Национален конкурс „Владимир Башев“.

Резултатите от конкурса и носителят на наградата ще бъдат обявени през ноември 2025 година, на тържествена церемония в Литературния кабинет „Владимир Башев“ при Националния литературен музей.

Националната литературна награда „Владимир Башев“ е сред дългогодишните награди за поезия в България и се връчва повече от половин век. Учредена е през 1969 г. от вестник „Пулс“, чийто първи главен редактор е бил Владимир Башев. Наградата се присъжда на млади поети, които с книгите си дават заявка за обещаващо литературно развитие и впоследствие се утвърждават с принос в българската литература. Досегашни носители на наградата са: Воймир Асенов, Калин Донков, Драгомир Шопов, Андрей Андреев, Виктор Самуилов, Янислав Янков, Минчо Минчев, Иван Голев, Емил Симеонов, Георги Борисов, Александър Томов, Добромир Тонев, Паруш Парушев, Надя Попова, Димитър Христов, Златомир Златанов, Роза Боянова, Ясен Устренски, Бойко Ламбовски, Балчо Балчев, Цанко Лалев, Николай Луканов, Елица Виденова, Росица Ангелова, Соня Николова, Милен Камарев, Мария Калинова, Иванка Могилска, Мартин Спасов, Росен Карамфилов, Иван Ланжев, Кольо Колев и Ралица Райкова.

(Информацията е публикувана без редакторска намеса и на основание договор за партньорство между Българската телеграфна агенция и Националния литературен музей)