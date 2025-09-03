Подробно търсене

Първият етап от ремонта на Художествена галерия „Никола Манев“ ще приключи до дни, каза кметът на Чирпан Ивайло Крачолов

03.09.2025
Първият етап от ремонта на Художествена галерия „Никола Манев“ в Чирпан ще приключи до дни. Това съобщи за БТА кметът на града Ивайло Крачолов.

Той припомни, че художникът преди години е дарил на Община Чирпан възрожденската къща, в която се помещава галерията. „За съжаление, след като я получихме от художника, установихме, че къщата е в много тежко функционално състояние. Когато той я закупи, основен ремонт не й бе правен повече от 60 години. През Държавен фонд „Култура“ успяхме да осигурим пари за първия етап и направихме основен ремонт на покрива. На практика премахнахме цялата дървена конструкция и наново я изградихме. Сега завършваме дренажа, а основи и покрив вече са приключени. Направихме и частично временно освежаване на фасадата. Предстои да кандидатстваме за новия програмен период на Държавен фонд „Култура“ за втория етап - цялостно реновиране на фасада и на прозорците. До десетина дни галерията обаче ще е готова да приема посетители и сме я включили в предстоящите Празници на изкуствата „Никола Манев“, каза кметът.

Ивайло Крачолов посочи, че програмата на Празниците на изкуствата започва на 13 септември и в ремонтираната Художествена галерия ще бъде открита изложба с произведения на брата на Никола Манев – Добромир Манев- Ману. „За него е малко известно, че наред с всичко, с което се занимава, също е и творец“, обясни кметът. Той допълни, че програмата на празничните дни включва и гостуване на Драматичен театър „Гео Милев“ – Стара Загора с постановката „Дон Кихот и Дон Санчо“, която ще бъде представена в амфитеатъра на къща музей „Пейо Яворов“.

Кметът отбеляза, че изборът на комедийно представление като жанр на спектакъла не е случаен и вече се е превърнал в традиция за празника.  „Знаем, че Никола Манев бе един много усмихнат, много позитивен човек - със страхотна самоирония. Всичко онова, което той правеше, включително и на тези празници, които създаде преди около  25 години, бе да създаде настроение и да обедини хората. Той казваше: „Аз се опитвам да дойда тук и да извадя всички от това сиво ежедневие, да ги заредя с положителна енергия“. Затова винаги, когато подготвяме програмата, се водим от доброто настроение в нея. Това е идеята на тези празници. Достатъчно са ни проблемни делниците и затова на празници искаме да заредим хората с усмивки“, отбеляза Ивайло Крачолов. Той допълни, че очаква малко по-усмихнат септември месец в един очаквано турбулентен политически сезон, който се очертава. По неговите думи откриването на новата учебна година също ще допринесе за доброто настроение, а администрацията е напълно готова за първия ден на учениците.

