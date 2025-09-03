Първият етап от ремонта на Художествена галерия „Никола Манев“ ще приключи до дни, каза кметът на Чирпан Ивайло Крачолов

Първият етап от ремонта на Художествена галерия „Никола Манев“ в Чирпан ще приключи до дни. Това съобщи за БТА кметът на града Ивайло Крачолов.

Той припомни, че художникът преди години е дарил на Община Чирпан възрожденската къща, в която се помещава галерията. „За съжаление, след като я получихме от художника, установихме, че къщата е в много тежко функционално състояние. Когато той я закупи, основен ремонт не й бе правен повече от 60 години. През Държавен фонд „Култура“ успяхме да осигурим пари за първия етап и направихме основен ремонт на покрива. На практика премахнахме цялата дървена конструкция и наново я изградихме. Сега завършваме дренажа, а основи и покрив вече са приключени. Направихме и частично временно освежаване на фасадата. Предстои да кандидатстваме за новия програмен период на Държавен фонд „Култура“ за втория етап - цялостно реновиране на фасада и на прозорците. До десетина дни галерията обаче ще е готова да приема посетители и сме я включили в предстоящите Празници на изкуствата „Никола Манев“, каза кметът.

Ивайло Крачолов посочи, че програмата на Празниците на изкуствата започва на 13 септември и в ремонтираната Художествена галерия ще бъде открита изложба с произведения на брата на Никола Манев – Добромир Манев- Ману. „За него е малко известно, че наред с всичко, с което се занимава, също е и творец“, обясни кметът. Той допълни, че програмата на празничните дни включва и гостуване на Драматичен театър „Гео Милев“ – Стара Загора с постановката „Дон Кихот и Дон Санчо“, която ще бъде представена в амфитеатъра на къща музей „Пейо Яворов“.

Кметът отбеляза, че изборът на комедийно представление като жанр на спектакъла не е случаен и вече се е превърнал в традиция за празника. „Знаем, че Никола Манев бе един много усмихнат, много позитивен човек - със страхотна самоирония. Всичко онова, което той правеше, включително и на тези празници, които създаде преди около 25 години, бе да създаде настроение и да обедини хората. Той казваше: „Аз се опитвам да дойда тук и да извадя всички от това сиво ежедневие, да ги заредя с положителна енергия“. Затова винаги, когато подготвяме програмата, се водим от доброто настроение в нея. Това е идеята на тези празници. Достатъчно са ни проблемни делниците и затова на празници искаме да заредим хората с усмивки“, отбеляза Ивайло Крачолов. Той допълни, че очаква малко по-усмихнат септември месец в един очаквано турбулентен политически сезон, който се очертава. По неговите думи откриването на новата учебна година също ще допринесе за доброто настроение, а администрацията е напълно готова за първия ден на учениците.