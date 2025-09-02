Конкурсът за малки таланти „Талантиада“ гостува в Шумен

Конкурсът за малки таланти „Талантиада“, част от 27-ото издание на фестивала на детското творчество „Малки големи таланти“, гостува в Шумен. В следобедните часове утре, 3 септември, в Младежкия дом в областния град, ще могат да се включат деца в две възрастови групи – от три до седем и от осем до 12 години. Това съобщават от пресцентъра на общинската администрация.

Децата, за които са подготвени награди, ще имат възможност да се включат в конкурса с песни, стихотворения, танци или друго изпълнение по избор. „Специален блиц конкурс“ с награди, медали и титли ще има и за семействата на участниците. За тях са подготвени отличията „Златно мамче“, „Златен татко“, „Златно бабче“, „Златен дядко“ и други, отбелязват от общинския пресцентър.

Оттам съобщават още, че конкурсът е организиран от актрисата Илиана Балийска и е под патронажа на кмета на община Шумен проф. Христо Христов.

През есента ще е финалът на 27-ото издание на едноименния национален конкурс - в Националния дворец на децата в София. Там ще се представят и победителите в двете възрастови групи от конкурса в Шумен, допълват от общинския пресцентър.

Конкурсът гостува и в други градове на страната, сред които Силистра, Тетевен и Свищов.