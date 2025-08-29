Експонат на месец септември в Националния литературен музей: Джобният часовник на Иван Вазов

Сред многобройните подаръци, поднесени на Иван Вазов през 1920 година по повод втория юбилей – 70 години от рождението и 50-годишната литературна дейност, се откроява златният часовник с монограм и посвещение - дар от министъра на народното просвещение Стоян Омарчевски.

Ценният експонат е част от обновената експозиция в къща музей "Иван Вазов" в София.

„Песните Ви са ликувания и оплаквания не на едно сърце, а на колективната душа на българския народ. Затова именно никой български поет не заслужава тъй пълно името народен поет, както Вие“, произнася в речта си министър Омарчевски.

Инициатор на честванията за втория юбилей на Иван Вазов е проф. Иван Шишманов. Съвместно със Съюза на българските учени, писатели и художници се създава Юбилеен комитет.

Самият Вазов се противопоставя на идеята за честванията с оглед на обстановката в страната - България е в национална покруса след войните.

Юбилейният комитет отхвърля възраженията му и провежда невиждани до момента национални тържества, по време на които Иван Вазов е провъзгласен чрез законодателно решение на Народното събрание за Народен поет.

Титлата е единствена по рода си за България и до днес.

