Кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
Във Враца тази вечер започва фестивалът „Златен тромпет“
Снимка: Община Враца
Враца,  
29.08.2025 13:36
Фестивалът „Златен тромпет“, посветен на балканската музика, започва днес във Враца. В трите фестивални вечери концерти ще изнесат седем от най-добрите оркестри в жанра, част от тях и победители във фестивала в Гуча, обяви във Фейсбук страницата си кметът Калин Каменов. 

Концертът тази вечер ще започне веднага след мача „Ботев" – „Черно море“. Публиката ще чуе оркестъра на Боян Кръстич, Mahala Rai Band и Янко Янков. Утре на сцената пред стадион „Христо Ботев“ ще излязат оркестърът на Кристиян Азирович, Divanhana Band и оркестър „Кочани“.

Кулминацията на фестивала ще е на 31 август, когато заедно с оркестър „Фентъзи Бенд“ публиката ще чуе и двама от най-известните изпълнители на балканска музика - Драгана Миркович и Миле Китич. 

На 7 и 8 септември във Враца ще е второто издание на фестивала на гръцката култура „Калимера Враца“, между 12 и 14 септември ще е хип-хоп фестивалът Bounce in Vratsa, а веднага след това започва традиционният Врачански панаир, който ще продължи до 18 септември. На 20 септември ще е детският празник „Усмивка“.

Между 25 и 27 септември се провежда традиционният литературен фестивал "Враца книжен град“, а след това започва двудневен фестивал на американската култура. Месецът ще завърши с Фестивал на науката (27 септември).

Междувременно през септември Община Враца организира и други по-малки фестивали в села от района, културни и спортни събития. Цялата програма е публикувана във Фейсбук страницата на общинската администрация.

