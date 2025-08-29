Движението в участък от пътя София – Пирдоп е възстановено, съобщиха от АПИ

Движението по път I-6 София – Пирдоп в района на Саранци е възстановено, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

По-рано движението се осъществяваше двупосочно в една лента заради катастрофа. При изпреварване на колона от автомобили мотоциклетист се е ударил странично в насрещно движещ се лек автомобил, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – София.