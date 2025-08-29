Подробно търсене

Движението в участък от пътя София – Пирдоп е възстановено, съобщиха от АПИ

Йоана Христова
Движението в участък от пътя София – Пирдоп е възстановено, съобщиха от АПИ
Движението в участък от пътя София – Пирдоп е възстановено, съобщиха от АПИ
снимка :БТА, архив
София,  
29.08.2025 13:41
 (БТА)

Движението по път I-6 София – Пирдоп в района на Саранци е възстановено, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

По-рано движението се осъществяваше двупосочно в една лента заради катастрофа. При изпреварване на колона от автомобили мотоциклетист се е ударил странично в насрещно движещ се лек автомобил, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – София.

/ВД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:51 на 29.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация