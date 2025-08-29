Най-големият обем на преките чуждестранни инвестиции в България през 2024 г. е бил в промишлеността, съобщи НСИ

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31 декември 2024 г. възлизат на 33,861 млрд. евро по текущи цени, показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ). Най-голям е обемът на преките чуждестранни инвестиции в промишлеността - 14,432 млрд. евро, следван от сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) - 7, 785 млрд. евро.

Справка в НСИ показва, че преките чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор към 31 декември 2023 г. са възлизали на 32,566 млрд. евро, също по предварителни данни на НСИ, а за 2022 г. те са били 29,251 млрд. евро.

Същевременно в структурата на ПЧИ по-съществено изменение през 2024 г. в сравнение с предходната година се наблюдава в относителния дял на промишлеността, който нараства с 1,4 процентни пункта, докато в секторите на услугите и "Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности" е регистрирано намаление, съответно с 1,2 и 0,7 процентни пункта.