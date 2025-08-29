Първият фестивал „На Варошлийски раздумки“ събира творци от цялата страна в Ловеч. Те ще покажат своите занаятчийски изделия, нетрадиционни храни и напитки под звуците на класическа и народна музика, в съчетание с поезия, разказа за БТА организаторът и двигател на събитието Надежда Вътева, творец и поет. Фестивалът започва днес и ще продължи до 31 август, като в този период на тихата и китна уличка до площад „Тодор Кирков“ в стария квартал „Вароша“ ще бъде разположен творчески базар в 14 шатри. Предвидени са също детски работилници, музикални изпълнения и кулинарни изкушения. Център на събитието обаче са думите.

„Приканваме хората да дойдат и да си разменят мили думи с ближните, но и с тези, с които ще се запознаят. Фестивалът не е просто събор на хора, той е събор на думите, които всеки човек ще донесе със себе си, но и ще си вземе. Участниците в базара ни са хора от цялата страна, които са поканени да покажат своите дарби пред нас, да ни разкажат как са ги открили, как са стигнали дотук. Всеки един участник е избран с внимание и няма нищо случайно, че точно той ще бъде тук при нас именно заради положителния си заряд и любов към творчеството“, заяви Вътева.

Тя добави, че базарът ще бъде съчетан с творческа обиколка и работилнички за деца. „В определени часове от дните те ще могат да се докоснат до различни занаяти и да усетят духа на събитието, а след това да си тръгнат с хубави спомени от преживяното. Ще имат възможност да се запознаят с авторите, да чуят откъде идва тяхната дарба, как изработват своите изделия. Точно това е идеята - да се говори с творците и всеки да занесе нещо вкъщи“, добави организаторът.

Началото на творческия базар е днес. Предвидена е детска работилничка „Рисуване върху шапки“ и изработка на медальони от глина с отпечатък.

Официалното откриване е вечерта с музикална програма, в която ще участват Sweet Duo – Боряна Бешева и Даниел Меса, както и Надежда Вътева със своята поезия.

В събота творческият базар продължава. Предвидена е и работилничка за изработка на затворени терариуми – мини екосистема в стъклен съд. В музикалната програма ще се включат Чавдар Вълков (цигулка) и Лора Табакова (виолончело).

Програмата за последния ден от фестивала също включва работилнички - за изработка на вълнено сапунче, както и на брошка от кожа. Публиката ще се наслади на изпълненията на дамска вокална студия „Аойда“ и група „ГоджиБери“.

Организатор на фестивала е „Творилница с Надежда“ със съдействието на Община Ловеч и партньори.