Движението по пътя между Дупница и Благоевград при разклона за Кочериново се осъществява в една лента заради катастрофа

Кореспондент на БТА в Кюстендил Ярослав Ставрев
Снимка: Милена Стойкова/БТА (ПК)
Кочериново,  
29.08.2025 13:20
 (БТА)

Движението по пътя между Дупница и Благоевград при разклона за Кочериново се осъществява в една лента заради възникнало пътнотранспортно произшествие, съобщават от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“.

На главен път Е-79 при отклонението за Кочериново заради отнето предимство е станала катастрофа между два автомобила, каза за БТА говорителят на Областна дирекция на МВР Кюстендил Катя Табачка. Жена, която е пътувала в един от автомобилите, е закарана за преглед в болнично заведение в Благоевград, но е отказала хоспитализация.

Тестовете на водачите са отрицателни и ще бъде образувано досъдебно производство, допълни Табачка. 

/ТНП/

