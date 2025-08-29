Петима са ранени при катастрофа на автомагистрала „Тракия“ вчера, двама са с опасност за живота

Петима са ранени при катастрофа, възникнала вчера в района на 118 км на автомагистрала „Тракия“, посока София, двама са с опасност за живота, съобщиха днес от Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Около 5:00 часа е постъпил сигнал за удар поради неспазена дистанция между два автомобила с чуждестранна регистрация. По предварителна информация „Фолксваген“ с 51-годишен водач застигнал и блъснал отзад „БМВ“, в което пътували петимата пострадали. В болница с различни травми са настанени 60-годишният шофьор и спътниците му - жена на 45 години, две момичета - на 12 години и на 18 години, и 22-годишен младеж. Последните двама са с опасност за живота. Тестовете за употреба на алкохол и наркотици на 51-годишния водач са отрицателни. Няма данни за употреба на алкохол от страна на другия участник, на когото е взета кръвна проба за химически анализ.

Извършен е оглед на местопроизшествието. По образуваното досъдебно производство работят служители от сектор „Разследване на престъпления по транспорта“. БТА припомня, че вчера катастрофа с материални щети причини временно затруднено движение по автомагистрала "Тракия" в района 153-ти километър.