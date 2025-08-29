Районната прокуратура във Велико Търново ръководи разследване във връзка със сигнал за противозаконно повреден автомобил, съобщиха от пресцентъра на институцията. Вчера съдействие в полицията е потърсил мъж от Елена, който обяснил, че е установил, че служебният му автомобил е със счупени предно панорамно стъкло и заден стоп. Автомобилът е бил паркиран на ул. „Йоновка“.

В хода на разследването до момента е извършен оглед на лекия автомобил, установени са и са разпитани свидетели – очевидци, както и подалото сигнала лице. Предстои назначаването на съдебнооценителна експертиза, както и други следствени и оперативно-издирвателни действия. Причинени са вреди на неустановена стойност – престъпление по чл. 216 от НК.

След анализ и оценка на събраните доказателства ще се прецени следва ли да бъде привлечено лице към наказателна отговорност и по кой състав от Наказателния кодекс. Действията по разследването продължават под ръководството на Районна прокуратура – Велико Търново.