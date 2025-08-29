site.btaРайонната прокуратура във Велико Търново ръководи разследване във връзка със сигнал за противозаконно повреден автомобил
Районната прокуратура във Велико Търново ръководи разследване във връзка със сигнал за противозаконно повреден автомобил, съобщиха от пресцентъра на институцията. Вчера съдействие в полицията е потърсил мъж от Елена, който обяснил, че е установил, че служебният му автомобил е със счупени предно панорамно стъкло и заден стоп. Автомобилът е бил паркиран на ул. „Йоновка“.
В хода на разследването до момента е извършен оглед на лекия автомобил, установени са и са разпитани свидетели – очевидци, както и подалото сигнала лице. Предстои назначаването на съдебнооценителна експертиза, както и други следствени и оперативно-издирвателни действия. Причинени са вреди на неустановена стойност – престъпление по чл. 216 от НК.
След анализ и оценка на събраните доказателства ще се прецени следва ли да бъде привлечено лице към наказателна отговорност и по кой състав от Наказателния кодекс. Действията по разследването продължават под ръководството на Районна прокуратура – Велико Търново.
/ВД/
