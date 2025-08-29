Държавата дължи на София близо 19 млн. лв., посочи кметът на столицата Васил Терзиев

Държавата общо дължи на София близо 19 млн. лв., съобщи кметът на града Васил Терзиев.

Според Терзиев, цитиран от пресцентъра на Столична община, Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) с месеци бави плащания към София от програмата за общинско финансиране. Ключови инфраструктурни обекти като ремонта на бул. „Ал. Стамболийски“, изграждането на моста на Бакърена фабрика и ул. “Опълченска“ не са разплатени от министерството. А някои обекти вече са завършени, заяви градоначалникът.

"Като кмет на София няма да позволя политическите игри да спрат развитието на столицата. Ще настоявам средствата, които се полагат на софиянци, да бъдат изплатени в пълен размер и в срок“, подчерта Терзиев. Не приемам София да бъде наказвана, защото не съм се снимал под герба в един кабинет", каза още Васил Терзиев.

Той информира, че от началото на годината Столичната община е получила едва 98 554 лв. и само пет споразумения за обекти в районите Панчарево, Банкя и Младост.

По думите на Васил Терзиев общината има 156 одобрени проекта по закона за държавния бюджет и 59 подписани споразумения.

През 2024 г. от "Московска" 33 са били поискани плащания за 11 млн. лв., а са получила едва половината от тези средства. Още 43 хил. лв. от тях са постъпили едва през юли 2025 г.

През 2025 г. общината е поискала нови 13,5 млн. лв., но до момента са преведени само 54 хил. лв.

"Всяко забавяне подкопава изпълнението на важни обекти – детски градини, училища, ремонти и инфраструктура, от които зависи качеството на живота в града", допълва Васил Терзиев, цитиран от пресцентъра на общината.

Сроковете за разглеждане на документите на подписаните споразумения са 10 дни за авансово и 20 дни за междинно плащане. Тези срокове системно не се спазват от МРРБ, посочи също Терзиев и заяви: "София е столица на България. София не е удобна или неудобна за една или друга партия. София е дом за милиони хора и проектите, които изпълняваме, са за тях – за децата, за семействата, за бъдещето на града"

На 23 юли парламентът прие окончателно промените в Закона за държавния бюджет, свързани с актуализацията на Инвестиционната програма за общините. Вносител на измененията е Министерският съвет.

В мотивите към законопроекта се посочва, че чрез изпратени писма кметовете на 264 общини са декларирали своето желание за запазване на 2405 проекта, промяна на параметрите на 503 проекта, отпадане на 158 проекта и допълване с 564 нови проекта в приложение. Така броят на проектите в приложението се увеличава с 406 или от 3066 броят на утвърдените по приложението проекти става 3472.

Представените от кметовете на общините нови оценки на прогнозните разходи са в рамките на общата максимална стойност на разходите по всички сключени споразумения за всяка община за 2025 г. според категорията на общината. Необходимият за 2025 г. ресурс за разплащане е 3,879 млрд. лв., а за периода 2026 - 2027 г. се очакват разплащания в размер на 4,305 млрд. лева.

С направеното предложение за изменение на Инвестиционната програма за общински проекти прогнозният размер на проектите за целия период става 8,184,6 млрд. лв., в т. ч. 3,879 млрд. лв. за 2025 г. и 4,305 млрд. лв. за 2026 - 2027 г., и обхваща 3472 проекта.