Делегация на турската прокюрдска партия ДЕМ проведе поредна среща с лидера на ПКК Абдуллах Йоджалан в затвора на остров Имралъ

Делегация на турската прокюрдска партия ДЕМ вчера е провела близо 3-часова среща с лидера на Кюрдската работническа партия (ПКК) Абдуллах Йоджалан, който излежава доживотна присъда в затвора на остров Имралъ в Мраморно море, съобщи електронното издание на в. „Тюркийе“, позовавайки се на официално съобщение, публикувано днес от партия ДЕМ.

Делегацията на ДЕМ, съставена от депутатите Первин Булдан и Митхат Санджар и адвоката Фаик Йозгюр Ерол, проведе първото посещение при Йоджалан след създаването на Комисията по разоръжаване на ПКК в турския парламент, отбелязва „Тюркийе“.

ПКК е смятана за терористична организация от Турция, САЩ, Европейския съюз и Обединеното кралство. Групировката води въоръжена борба срещу турската държава от 1984 г., в която са загинали десетки хиляди хора. На 12 май т. г. ПКК обяви, че се разпуска, с което сложи край на 40-годишната си въоръжена борба срещу турските власти. Процесът по разоръжаването ѝ започна през юли т.г., като част от него беше и решението за сформиране на парламентарна комисия по разоръжаването на ПКК в турския Меджлис, в която да участват депутати от всички парламентарно представени партии.

В публикуваното днес съобщение на ДЕМ се посочва, че Йоджалан е в добро здраве и с бодър дух. По време на срещата той е заявил, че винаги е предпочитал „интеграция, основаваща се на демократични ценности“ и е откроил три основни направления, които според него трябва да бъдат водещи за Комисията – демократичното общество, мирът и интеграцията, пише още в съобщението.

Посещението на представителите на ДЕМ е шестото поред от декември м.г. до сега. Първата среща на представители на ДЕМ с намиращия се в затвора Йоджалан се проведе на 28 декември м.г. с разрешение на турското правителство. На 8 януари 2025 г. се проведе втора среща между представители на ДЕМ и Йоджалан, като на нея той даде първите признаци, че е склонен да отправи призив за прекратяване на въоръжената борба на ПКК с турските власти. На 27 февруари 2025 г. се проведе третата среща между представителите на ДЕМ и Йоджалан, като на нея лидерът на ПКК отправи историческия си призив за разпускане на организацията и слагане на край на въоръжената борба. Оттогава представители на ДЕМ посетиха Йоджалан още два пъти – през април и през юли.