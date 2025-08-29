Близо 5 млн. лева приходи от нощувки отчита статистиката през юни в Старозагорско

Приходите от нощувки през юни 2025 г. в Старозагорско са 4,8 милиона лева. Общият брой на местата за настаняване, които са функционирали в област Стара Загора за посочения месец, е нараснал с 4,7 процента, а броят на леглата в тях с 5,9 на сто спрямо юни 2024 г. Това съобщиха от Отдел "Статистически изследвания - Стара Загора" към Териториално статистическо бюро (ТСБ) - Югоизток.

Приходите от нощувки за посочения месец са с 38,6 на сто повече в сравнение с юни 2024 година. Отчетен е ръст на приходите от български граждани - с 38,4 процента, a при чуждите граждани - с 40,1на сто.

През юни 2025 г. в област Стара Загора са функционирали 67 места за настаняване с десет и повече легла. Броят на стаите в тях е 2700, а на леглата - 5400. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през съответния месец в Старозагорско е 52 000. Най-много нощувки са регистрирани в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 47,8 на сто, допълват от ТСБ-Югоизток.

Пренощувалите гости в местата за настаняване за този период са 21 700, от които 18 400 са български граждани и са реализирали средно 2,4 нощувки. Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юни 2025 г. е 31,4 процента, което е намаление с 5 процентни пункта в сравнение с юни 2024 г., уточняват от ТСБ-Югоизток.

БТА припомня, че приходите от нощувки през януари 2025 г. в Старозагорско бяха малко над 5 милиона лева, при 52 423 регистрирани нощувки.