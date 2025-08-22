Фил и Пол Хартнол от Orbital се завърнаха в София след повече от 20 години, обещаха да дойдат отново. Британското дуо представи ново шоу на 21 август вечерта на „Арена София“ (Столичен колодрум), по покана на Fest Team.

Стотици фенове станаха съпричастни на музиката на дуото, което след кратки периоди на прекъсване и завръщания, през 2023 година издаде своя юбилеен десети студиен албум Optical Delusion, оглавен от сингъла Dirty Rat, специално създаден заедно със Sleaford Mods.

„Концертът този път беше доста по-умален и камерен като техника, в сравнение с предишното гостуване. Сега участието им е доста минимализирано, но пък преживяването е все така въздействащо“, коментира пред БТА почитател, присъствал и на предишния концерт. По думите му началото този път е било много силно – с парчетата от новия албум, и последвалите ги ремиксираните класики, някои от които са над 30 години.

Orbital излезе на сцената точно в 21:00 ч. и малко преди 22:30 се сбогуваха с публиката, която успя да изкара любимците си за един бис.

ORBITAL ОТ АРХИВИТЕ НА БТА

Мирис на екзотични цигари, алкохол и много фотоапарати имаше въпреки забраната по време на сета на Orbital, свършил в 1:00 ч. след полунощ в зала „Фестивална", пише в авторски репортаж БТА, в емисията си от 8 септември 2001 г. Преди и след шоуто на братята Фил и Пол Хартнол беше почти празно. Не повече от 200-300 души слушаха загряващите български групи - „Анимационерите" и „Вокс", както и диджеите от „Метрополис", появили се след Orbital,. Повечето фенове стояха в коридорите или пред залата и чакаха Orbital. Над 2000 техноманяци изпаднаха в масова истерия при появяването на групата точно в 23:30 ч. Музикантите удържаха на думата си и направиха запомнящо се шоу, предшествано от 25-минутна интродукция с музика и визия.

Това ще бъде едно от най-големите ни шоута за тази година след концерта в „Бристъл академи“ в Лондон, каза преди концерта Пол Хартнол. В София музикантите са по покана на „София мюзик ентерпрайсис" и „Метрополис". Композициите не бяха само от новия албум The Altogether и всяка от тях беше съпроводена от компютърна анимация,

прожектирана на няколкото екрана зад музикантите. На екраните се появяваха типични за нашето време знаци и символи като мобифони, кутийки от безалкохолни напитки, маратонки, грамофони. На една от композициите бяха показани човешки символи във вид на пътни знаци (къща, майка, пистолет). След което Фил и Пол пожелаха приятна вечер на всички в залата и са скриха. В продължение на пет минути обезумелите зрители искаха бис, чиято мощност надвиши децибелите на техниката. Видимо доволни от екзалтираната публика, за финал Orbital подариха още едно парче с кадри от Втората световна война, носещо агресивен заряд.

„Винаги съм харесвал по-късите песни", каза по-рано Пол пред журналисти. „Сега се опитваме да правим кратки експериментали, затова в последния ни албум има по-кратички и веселяшки композиции". И двамата не крият, че се вдъхновяват от музиката на други, когато я слушат, напоследък това са Divine Comedy и Tool. Някои от негативните рецензии за тях са използвали като текстове на песните си. Британската преса винаги е негативна, тя е малко жълта и въобще не ни интересува, заяви Фил. Той казва, че не се чувства патриот, защото във „Великобритания няма култура", а „всичко е смесица от културите на отделните нации, които живеят там".

Orbital не отричат безплатното разпространение на музика по интернет, но „само за тези, които нямат възможност да я получават по друг начин". Иначе прекаленото пиратстване пречи на кариерата и творчеството на музикантите, философства Пол. Orbital познават България само от концертите на български фолклорни изпълнители, казват че посещават техните концерти винаги, когато са в Лондон. Изумени са от факта, че за четири часа в София са се запознали с 20 души. И двамата братя мразят футбола. Пол е намразил играта в кръчмите, а Фил казва,че не харесва футбола заради насилието.

ПИОНЕРИ

В началото на 90-те години братята Фил и Пол Хартнол си създават име на истински пионери, от които се учат всички следващи поколения продуценти на електронна музика. Това, което те правят, излиза далеч извън границите на понятието „денс" и именно затова досега те са на върха на славата си. Успели са да продадат повече от 7 000 000 копия от албумите си. От първия сингъл на Orbital - Chime, издаден без никаква реклама, се продават над 1000 копия само за една седмица. Той се превръща в химн на рейв-поколението на Великобритания и стига 17 място в британските класации.

„Зеленият" им албум бързо става платинен и влиза в десетката на най-добрите албуми на 1992 година. През 1993 година излиза и „Кафявият" албум, който веднага се качва на пето място в станциите. През лятото на 1993 година Orbital става хедлайнер на пътуващия фестивал за „жива" електронна музика - Midi Circus Tour, има съвместни участия с Джой Белтрам, Meat Beat Manifesto, прави концерти в САЩ с Моби и Афекс Туин. През 1994 г. групата е хедлайнер на фестивалите „Гластънбъри" и „Трайбъл гедъринг", участва във второто издание на „Уудсток", в САЩ. Мадона кани братята да ремиксират албума й Bedtime Story. Като комерсиален връх на кариерата им се смята песента от филма „Светецът" с участието на Вал Килмър, която разширява много почитателите им не само в България, но и в света.

/ДД