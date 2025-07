Концерт и заря, изстреляна от Айфеловата кула, отбелязаха националния празник на Франция в Париж

Двучасов концерт, последван от заря на тема „Околна среда и бразилска култура“, обогатена с дронове и изстреляна от Айфеловата кула, отбелязаха националния празник на Франция в Париж на 14 юли вечерта.

Събитието се проведе на „Марсово поле“ пред Айфеловата кула и бе със свободен вход. На сцената се качиха Националният оркестър на Франция (Orchestre National de France), Хорът на радио „Франция“ и Майсторите на радио „Франция“, както и изтъкнати солисти като сопраните Аида Гарифулина и Жули Фукс, сопранистът Бруно де Са, мецосопраното Рихаб Чаиб, тенорът Бенжамин Бернхайм, баритонът Флориан Семпей, виолончелистите Готие Капусон и Дом Ла Нена, цигуларката Ким Бомсори. Хоровете са под диригентството на Лионел Соу и Софи Жанин.

В програмата прозвучаха „Унгарски марш“ из Проклятието на Фауст от Хектор Берлиоз, болерото на Елена из „Сицилиански вечери“ от Джузепе Верди, куплетите на Тореадора из „Кармен“ от Жорж Бизе, Zadok the Priest от Георг Фридрих Хендел, Je te veux от Ерик Сати, „Болеро“ от Морис Равел, Рондо капричиозо и арията „Mon cœur s’ouvre à ta voix“ из Самсон и Далила от Камий Сен-Санс, „Pourquoi me réveiller“ из Вертeр от Жул Масне, Saudade fez um samba от Карлос Лира и Роналдо Босколи в оркестрация на Иейн Фарингтън, Baião’n Blues от Кларис Асад, арията от Bachianas brasileiras № 5 на Ейтор Вила-Лобос в оркестрация на Джулиана Рипке, сюита от Les Demoiselles de Rochefort на Мишел Легран в оркестрация на Адриен Бекерман, Sequence for Gaia от Макс Рихтер, „Forêts paisibles“ из Галантните индийци от Жан-Филип Рамо, избрани откъси от Carmina Burana на Карл Орф, „Дуетът на цветята“ из Лакме на Лео Делиб, „Ода на радостта“ из „Симфония“ № 9 на Лудвиг ван Бетовен и „Марсилезата“ от Клод-Жозеф Руж дьо Лил в оркестрация на Хектор Берлиоз.

„Пиротехническото шоу тази година бе съпроводено от 1000 дрона и акцентира върху река Сена, 10-годишнината от Парижкото споразумение, Бразилия и основните ценности на френската столица. Спектакълът се състоя в четири големи серии и единадесет тематични картини. За първи път дроновете излетяха от двете страни на „Марсово поле“ и „Трокадеро“, „обгръщайки“ Айфеловата кула със светлина и движение“, отбелязват организаторите от Радио „Франция“, които са съорганизатор на събитието заедно с телевизия „Франция“, Община Париж и продуцентската компания Électron Libre Productions.

Събитието бе излъчено на живо по France 2 в партньорство с France Télévisions, в рамките на специална празнична програма, посветена на концерта. След ограниченото присъствие на публика през 2024 г. заради изграждането на олимпийските съоръжения, на 14 юли тази година зрителите се завърнаха на „Марсово поле“. Капацитетът достигна 60 000 души, посочват още от радио „Франция“.

За зарята е имало над 120 точки за изстрелване, включително повече от 80 върху самата Айфелова кула, 1000 ултралеки дрона с трицветни LED светлини с 360° разсейване и пиротехнически ефекти, 50 прожектора, управлявани от подножието на кулата откъм „Марсово поле“ и над 100 души технически екип, ангажирани с проекта, отбелязват организаторите.

Както БТА писа, на 14 юли сутринта около 7 хиляди военни – мъже и жени – участваха в парада по повод националния празник на Франция, заедно със 102 самолета и хеликоптера, и 200 коня. Събитието се проведе на авеню „Шанз-Елизе“ и започна с пристигането на президента Емануел Макрон, последвано от преглед на войските, въздушни, пехотни, моторизирани и конни паради.