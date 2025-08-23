Подробно търсене

Борислава Бибиновска
БТА
София  
23.08.2025 08:17
 (БТА)

Общо 144 пожара са погасени през изминалото денонощие, сочат информация на сайта на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН).

С преки материални щети са възникнали 29 пожара. Десет от тях са били в жилищни сгради, два в промишлени сгради, три в спомагателни, временни или паянтови постройки, седем в транспортни средства, останалите са в горски масиви, в селското стопанство, в съоръжения на открито и др.

Пожарникарите в Пловдив са се отзовали на сигнал за пожар в хале в града. При пристигане на екипите на място е установено, че гори склад за обувки, чанти и якета. При пожара са унищожени сгради, има опушени стени, има поражения и върху зарядна станция за електроавтомобили, фотоволтаични панели, палети с обувки, чанти и якета, бяла, черна и компютърна техника, мебели. Спасени от пламъците са четири сгради.

Без нанесени материални щети са възникнали 115 пожара, повечето от тях в сухи треви, горска постеля и храсти, 29 в отпадъци, един в стърнища и др. 

Пожарникарите са реагирали на 341 сигнала за произшествия. Извършени са 185 спасителни дейности и помощни операции. Екипите на ГДПБЗН са съдействали при катастрофи, битови или промишлени инциденти. Те са оказали и техническа помощ на други структури на МВР и на граждани.

Във връзка с преминалата буря в следобедните часове на вчерашния ден през територията на страната (предимно в Северна България), екипите на ГДПБЗН са реагирали на 146 сигнала за паднали дървета и опасни предмети. 

Лъжливите повиквания са 12.

/ТНП/

