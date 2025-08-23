Гилейн Максуел заяви, че никога не е виждала Доналд Тръмп в "неподходяща обстановка"

Гилейн Максуел, сътрудничка на покойния финансист Джефри Епстийн, обвинен в сексуални посегателства срещу непълнолетни момичета, е заявила пред високопоставен служител на американското министерство на правосъдието, че никога не е виждала президента Доналд Тръмп в "неподходяща обстановка", предаде Ройтерс, цитирайки стенограма от разпит.

Министерството на правосъдието на САЩ публикува стенограмата, като и аудиозапис, на разпит, който заместник главният прокурор Тод Бланш е провел с Гилейн Максуел преди около месец.

"Никога не съм виждала президента в неподходяща ситуация. Президентът никога не се е държал неподходящо с никого", казва Максуел, която в момента излежава присъда от 20 години затвор.

Стенограмата бе публикувана в момент, когато Тръмп е подложен на критики както от свои поддръжници, така и от демократите в Конгреса, заради решението на министерството на правосъдието да не публикува документите от разследването по случая Епстийн.

Епстийн се самоуби в затвора през 2019 г., докато чакаше дело по обвинение в трафик на непълнолетни момичета. Делото бе прекратено след смъртта му.