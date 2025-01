Българският продуцент The Editor записа сингъл с германската певица Катарина Богър

Българският продуцент Васил Иванов, познат като The Editor, влезе в плейлистите на водещите радиостанции в Европа, с новия си сингъл Want me Back (The Editor Remix), съобщават от екипа на българския артист. Проектът е съвместен с популярната германска певица и инфлуенсър, с над половин милион последователи, Катарина Богър.

Идеята да работят заедно идва от самата Катарина. Впечатлена от музикалния стил на The Editor, тя се свързва с него. Песента за ремикс избират неслучайно. Сингълът Want Me Back е композиран в Лос Анджелис от продуцента Ник Търпин, известен със сътрудничеството си с Еминем, Джъстин Бийбър и Давид Гета, а вокалите са записани в студиото, в което работи Дуа Липа.

Want Me Back (Тhe Editor Remix) става част от плейлистите на най-авторитетните музикални медии в Швейцария, Великобритания, Бразилия, Испания, Китай, САЩ и други страни, като го наричат „културен мост в електронната музика“.

„Като възпитаник на Berklee College of Music в специалността „Електронна музика и саунд дизайн“, имам лична мисия да разширявам границите на електронната музика и да показвам на публиката безграничния ѝ потенциал“, казва The Editor. Катарина Богър потвърждава думите му, споделяйки, че стратегията ѝ в музиката е да работи с най-добрите артисти в световен мащаб. Именно затова избира и The Editor за съмишленик в новото си музикално приключение. През годините певицата е била рамо до рамо и с Джулиан Файфъл – продуцент на No Angels и София Рейес, както и с Тим Хос – продуцент на Sugababes и Spice Girls. Неин вокален коуч е Робин Ди, познат като ментор на Селена Гомес и Дженифър Лопес.

Катарина Богър от 4-годишна се занимава с музика и е възпитаник на музикалното училище „Йохан Себастиан Бах“, където пише и първите си авторски песни. През 2017 година издава първото си EP – Bad Girl, а това я прави разпознаваем артист на международната сцена. Мести се в Лос Анджелис и започва да си сътрудничи с известния продуцент Ник Търпин, както и с Джулиан Файфъл.

