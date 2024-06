ЕС представи цифров "близнак" на Земята, за да разбере по-добре климатичните промени

Институтът "Големи данни в полза на интелигентно общество" (GATE) към Софийския университет "Св. Климент Охридски" ще открие новата си високотехнологична сграда със специално събитие, което ще се състои на 5 и 6 декември под надслов "Up to GATE. Technology, Big Data & Beyond. Open Up for Innovation". Това съобщиха организаторите.