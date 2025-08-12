Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 12.08.2025

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 12.08.2025
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.09344
|
0.914545
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.09879
|
3.22707
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.22125
|
0.818833
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.07669
|
0.481536
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.34467
|
4.26499
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
7.99309
|
12.5108
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.6206
|
3.81592
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.26868
|
0.440785
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.14674
|
4.65823
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
4.93959
|
202.446
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.03313
|
9679.32
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.90934
|
2.03693
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
1.92141
|
52.0451
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.36771
|
73.1149
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.13513
|
88.0956
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.21222
|
824.933
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
9.02414
|
11.0814
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.98295
|
2.5107
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.64441
|
6.08121
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
10
|
9.97618
|
1.00239
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
2.95188
|
33.8767
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.59083
|
2.17826
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.86154
|
2.58964
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.74753
|
5.72236
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.30991
|
0.763411
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.19077
|
19.265
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
4.13636
|
24.1758
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.68519
|
0.593405
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.51275
|
10.5122
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
5611.06
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ИЦ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина