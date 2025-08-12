Подробно търсене

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 12.08.2025

Снимка: Милена Стойкова/БТА, архив
София,  
12.08.2025 17:57
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.09344

0.914545

Бразилски реал

BRL

10

3.09879

3.22707

Канадски долар

CAD

1

1.22125

0.818833

Швейцарски франк

CHF

1

2.07669

0.481536

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.34467

4.26499

Чешка крона

CZK

100

7.99309

12.5108

Датска крона

DKK

10

2.6206

3.81592

Британска лира

GBP

1

2.26868

0.440785

Хонконгски долар

HKD

10

2.14674

4.65823

Унгарски форинт

HUF

1000

4.93959

202.446

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.03313

9679.32

Израелски шекел

ILS

10

4.90934

2.03693

Индийска рупия

INR

100

1.92141

52.0451

Исландска крона

ISK

100

1.36771

73.1149

Японска йена

JPY

100

1.13513

88.0956

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.21222

824.933

Мексиканско песо

MXN

100

9.02414

11.0814

Малайзийски рингит

MYR

10

3.98295

2.5107

Норвежка крона

NOK

10

1.64441

6.08121

Новозеландски долар

NZD

10

9.97618

1.00239

Филипинско песо

PHP

100

2.95188

33.8767

Полска злота

PLN

10

4.59083

2.17826

Румънска лея

RON

10

3.86154

2.58964

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.74753

5.72236

Сингапурски долар

SGD

1

1.30991

0.763411

Тайландски бат

THB

100

5.19077

19.265

Турска лира

TRY

100

4.13636

24.1758

Щатски долар

USD

1

1.68519

0.593405

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.51275

10.5122

Злато (в трой унции)

XAU

1

5611.06

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/ИЦ/

