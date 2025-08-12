Привличането на Александър Исак не гарантира на Ливърпул дублиране на титлата, категоричен е Джейми Карагър

Привличането на Александър Исак не гарантира на Ливърпул дублиране на титлата от английското първенство по футбол, заяви бившият капитан на отбора и настоящ анализатор на Sky Sports Джейми Карагър.

Мърсисайдци спечелиха с десет точки разлика Висшата лига през миналия сезон, но отборът ще изглежда много различно тази есен. "Червените" се разделиха с Трент Алекзандър-Арнолд, Луис Диас, Дарвин Нунес, Джарел Куанса и Куйвин Келъхър, а Диого Жота бе загубен при трагичен автомобилен инцидент. На "Анфилд" пристигнаха Флориан Виртц, Юго Екитике, Жереми Фримпонг и Милош Керкез, а британската преса очаква Исак да бъде последното парче от пъзела.

Шведският нападател е категоричен, че кариерата му в Нюкасъл е приключила, дори ако обсъжданият му трансфер в Ливърпул не се осъществи, съобщи днес The Athletic.

Запитан дали смята, че Ливърпул ще успее да измъкне Исак, Карагър отговори: "Мисля, че ще успеят. Не съм съгласен обаче с теорията, че това със сигурност ще ги направи шампиони с разлика пред другите".

"Не всичко зависи от това дали разполагаш с най-добрите футболисти в първенството. Трябва да имаш и най-добрия колектив, да имаш и баланс. През миналия уикенд (при загубата срещу Кристъл Палас за Суперкупата на Англия - б.пр.) не видях тези неща в сегашния отбор на Ливърпул. Да, ще бъдат в битката за титлата, но в неделя не изглеждаха добре", продължи Карагър в изказването си за Sky Sports.

"Във футбола не е достатъчно просто да похарчиш много пари и да привлечеш най-добрите играчи. Пак ще трябва да менажираш този отбор и да работиш с футболистите много за постигането на правилния баланс", завърши той.

Гари Невил, също анализатор в Sky Sports и бивш защитник на Манчестър Юнайтед, не споделя мнението на Карагър и вярва, че с Исак "червените" ще бъдат огромни фаворити във Висшата лига.

"Те спечелиха с разлика титлата през миналата година и направиха фантастични трансфери. Ако вземат и Исак, което изглежда напът да се случи, те ще станат огромни фаворити за титлата. Манчестър Сити, Арсенал и Челси обаче ще бъдат много по-сериозна конкуренция от миналата година", каза Невил в първия епизод на предаването на Sky - Premier League.

Ливърпул стартира новия сезон в петък с мач срещу Борнемут от 22:00 часа българско време.