Съдът в Хасково постанови парична гаранция от 50 хил. лв. за съсобственика на кравефермата с подземна нелегална цигарена фабрика Николай Перчемлиев

Тричленен състав на Окръжен съд - Хасково с председател Стратимир Димитров промени мерките, наложени от първоинстанционния Районен съд в Свиленград за двама от задържаните по случая с разкритата нелегална фабрика под кравеферма в свиленградското село Момково миналия месец.

За Николай Перчемлиев, който е съсобственик на кравефермата в Момково, под която беше открито незаконното производство, окръжните магистрати постановиха промяна на мярката от парична гаранция от осем хиляди лева на гаранция от 50 000 лева. За Христо Мотов наложената гаранция от Районен съд - Свиленград „домашен арест“ бе изменена в гаранция в пари в размер на 40 000 лева. Гаранциите трябва да бъдат внесени в 15-дневен срок, постанови съдът.

Основен мотив за промяна на мерките на двамата е особено големият размер на извършеното престъпление, за което са обвинени.

Нелегалната фабрика в свиленградското село беше разкрита при акция на ГДБОП и прокуратурата на десети юли т.г. В нея бяха установени над 100 000 000 къса цигари за над 30 млн. лева.

По случая бяха задържани съпругата на Николай Перчемлиев – Росица, и баща му Димитър. Към настоящия момент те са с наложени от Окръжен съд - Хасково мерки парична гаранция от по шест хиляди лева за всеки.

Николай Перчемлиев беше обявен за издирване. В съдебна зала днес той посочи, че не се е укривал В Гърция, където е бил по време на акцията в Момково, а е пребивавал там. По думите му се е върнал в България, за да съдейства на разследването. Заради сърдечна криза обаче се е наложило да влезе в кардиологичното отделение на Многопрофилната болница за активно лечение в Хасково.

Защитникът му представи пред съда медицинска документация за влошено здравословно състояние на подопечния си от 2013 година насам.

Пред медиите Перчемлиев каза, че с баща му са съсобственици с равни дялове на кравефермата. Той обаче категорично отрече да е бил наясно с нелегалната дейност под нея. Призна, че е поискал изграждането на подземното помещение под фермата с намерение то да бъде използвано за торохранилище. В същото време намекна, че е отдал подземието под наем, но отказа да уточни на кого и при какви обстоятелства. Той не отговори и на въпрос на БТА, защо е било необходимо изграждането на елеватор, който се управлява само от подземието, както и на автономна система за производство на електричество, каквито бяха установени, ако намеренията са бил на четири метра под земята до бъде складирана тор от животните.

За другия обвиняем - Христо Мотов, съдебният състав от Окръжен съд - Хасково отмени мярката, наложена му от Районен съд - Свиленград за домашен арест и определи за него гаранция в пари от 40 хил. лева. От държавното обвинение твърдят, че той е съпричастен към незаконната дейност около цигарената фабрика. Има данни, че е превозвал с камиона си филтри за цигари, както и че е засечен на обекта в Момково. Адвокатът му обаче заяви, че клиентът му транспортирал филтрите от Пловдив до с. Караджово, а в кравефермата в Момково е бил, за да промотира вентилатори, а това не доказва съпричастност към цигарената афера.