АА: Турската арктическа експедиция проведе атмосферни и океански наблюдения

Учени от петата експедиция на Турция в Арктическия регион проведоха атмосферни и океански наблюдения и събраха данни от района по време на експедиция чрез автоматична метеорологична наблюдателна станция, разположена за първи път на междуполярната линия. Това предаде Анадолската агенция (АА) за БТА съгласно споразумението за обмен на информация между двете агенции.

Водните пари в атмосферата и взаимодействията между атмосферата и океана са анализирани с помощта на глобални навигационни спътникови сигнали (GNSS), а физичните и химичните промени в различни ледникови региони са наблюдавани чрез проби от вода и лед.

За да се съберат ключови данни за изменението на климата и промените в морското равнище, по време на експедицията са анализирани океанографски измервания.

Ерхан Арслан, заместник-ръководител на експедицията, заяви пред Анадолската агенция, че екипът е инсталирал автоматична наблюдателна станция на кораба, за да измерва метеорологични параметри в различни точки, от Арктика до Антарктика.

Арслан заяви, че данните ще бъдат използвани при измерванията на бъдещите експедиции и за подобряването им.

„Проектът за моделиране на връзката между атмосферата и количеството вода в атмосферния стълб, използвайки GNSS сигнали, е ключова стъпка в изчисляването на водните пари и други газове“, отбеляза той, добавяйки, че ключовите данни ще позволят по-добро разбиране на изменението на климата.

Адил Енис Арслан, изследовател, участващ в експедицията, заяви пред АА, че са проведени измервания с висока плътност и висока точност на GNSS през интервали от една секунда, за да се изследва връзката между атмосферата и океана.

Арслан отбеляза, че събраните проби вода и лед ще бъдат използвани за два проекта, които ще бъдат проведени в Техническия университет в Истанбул, за да се определят ефектите от глобалното затопляне.

„Тези периодични наблюдения ще ни предоставят набор от данни, на които да се позоваваме, когато оценяваме едни и същи региони“, каза той.

Лейтенант Мустафа Канат от Дирекцията по навигация, хидрография и океанография (SHOD) заяви пред АА, че експедицията е извършила необходимите изчисления за определяне на морското дъно и дълбочината, използвайки многолъчеви ехолоти, като същевременно е използвала системи за дистанционно наблюдение и е направила сателитни батиметрични измервания на прозрачността.

„Това ни позволява да определим колко дълбоко може да достигне сигнал от спътник или безпилотен летателен апарат, въз основа на неговия честотен спектър“, каза той.

