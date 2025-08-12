ЕК събира мнения за Плана на ЕС за въздухоплаването – проверка за пригодност на законодателството на ЕС за летищата

Европейската комисия се ангажира с инициатива за обществени консултации и мнения, в рамките на която граждани и предприятия може да споделят виждането си по редица политики на ЕС и действащото законодателство. На определения за това уебсайт може да бъдат публикувани коментари, които ЕК ще вземе предвид при по-нататъшно разглеждане на тези политики.

Една от инициативите, която понастоящем е отворена за коментари, е свързана с Плана на ЕС за въздухоплаването – проверка за пригодност на законодателството на ЕС за летищата.

Комисията извършва проверка за пригодност на законодателството на ЕС за летищата, за да определи дали то все още е подходящо за целта и дали постига своите цели.

При тази проверка за пригодност ще бъдат разгледани последните тенденции, като например консолидирането на пазара, недостатъчният капацитет, недостигът на работна ръка, засилената конкуренция от страна на авиокомпании/летища извън ЕС и необходимостта от декарбонизация. В рамките на проверката също така ще бъде оценен потенциалът за опростяване и намаляване на тежестта, особено ако бъдат установени несъответствия или полезни взаимодействия.

Политически контекст

В стратегията на Комисията за устойчива и интелигентна мобилност се поставя целта за развитие на стабилен, конкурентоспособен и устойчив транспортен сектор, който може да осигури финансово достъпна свързаност за всички региони на ЕС. Въздухоплаването е от основно значение за насърчаване на мобилността, икономическия растеж, работните места и търговията в ЕС. От съществено значение е също така да се гарантира свързаността на някои региони в рамките на Европейския съюз.

Либерализацията на вътрешния авиационен пазар е значим успех на ЕС, който се изразява в създаването на условия за съществен растеж в сектора и осигуряване на ползи за потребителите. Тя също така подкрепя конкурентоспособността на ЕС в световен мащаб. В същото време се наблюдаваха и непредвидени въздействия върху околната среда във връзка с емисиите на CO2, замърсяването и шума, които Комисията се ангажира да разгледа в рамките на законодателните пакети за Европейския зелен пакт и „Подготвени за цел 55“.

Летищата осигуряват основната инфраструктура, която дава възможност на авиокомпаниите да предоставят свързаност на клиентите на пътнически и товарни превози в ЕС и извън него. Те също така играят важна роля като транспортни центрове, улесняващи по-нататъшните връзки с други видове транспорт.

Три законодателни акта на ЕС регулират капацитета и инфраструктурата на летищата в ЕС от гледна точка на единния пазар:

• Регламент (ЕИО) № 95/93 за слотовете регулира достъпа на авиокомпаниите до претоварени летища, които не разполагат с достатъчен капацитет за задоволяване на търсенето;

• Директива 96/97/ЕО относно наземното обслужване обхваща достъпа до наземно обслужване на летищата (т.е. услугите и съоръженията, необходими за въздухоплавателното средство между

кацането и излитането); както и

• Директива 2009/12/ЕО относно летищните такси осигурява рамка за определянето на цените за предоставяне на достъп до летищната инфраструктура и летищните услуги.

Тези три законодателни акта имат за цел да създадат конкурентни условия на пазара на летищни инфраструктурни услуги, характеризиращ се с големи пречки за навлизане (ограничена наличност на летищен капацитет и инфраструктура, както и високи инвестиционни разходи), които, ако останат неконтролирани, биха могли да позволят на някои участници на пазара (авиокомпании, летища, наземни оператори) да придобият пазарна мощ и да злоупотребяват с нея в ущърб на конкуренцията и в крайна сметка на потребителите. По този начин трите законодателни акта налагат прозрачност, недискриминация и независим надзор. Те са от ключово значение да се гарантира, че летищният капацитет и инфраструктура са еднакво достъпни за всички участници на пазара и че цените на летищната инфраструктура и летищните услуги се определят ефективно и прозрачно.

Въпреки че Комисията започна подготвителна работа по преразглеждането на Регламента за слотовете и на Директивата относно летищните такси, както и по оценката на Директивата относно наземното обслужване, работата беше временно преустановена поради някои събития, които оказаха значително въздействие върху авиационния пазар, като например кризата, свързана с COVID-19. Като има предвид този променящ се контекст и политически приоритети (например Европейския зелен пакт), Комисията ще извърши проверка за пригодност на трите законодателни акта, за да разбере дали те все още са целесъобразни и да оцени въздействието на промените на пазара върху тяхното функциониране. Това също така ще даде възможност за по-добро разбиране на взаимодействието между законодателството на ЕС в областта на летищата и дали има припокривания или пропуски при постигането на неговите цели.

Цел и обхват

Директивата относно летищните такси (която беше предмет на оценка през 2019 г.), Директивата относно наземното обслужване и Регламентът за слотовете допринесоха значително за отварянето на пазара на летищна инфраструктура и за увеличаването на конкуренцията между въздушните превозвачи и между летищата, което е от полза за потребителите и свързаността.

Пазарът обаче се е променил след тяхното приемане. Летищата в ЕС са все по-претоварени, като много от тях са изправени пред ограничения в капацитета си поради недостиг на персонал, екологични съображения и неефективно управление на въздушното движение. Капацитетът на летищата е в застой, а въздушното движение се очаква да продължи да нараства. В същото време се предвижда да продължи тенденцията на консолидация в сектора на въздухоплаването след пандемията. Освен това се увеличава конкуренцията от страна на участници извън ЕС, включително транспортни центрове извън ЕС. Няколко кризи (финансовата криза от 2009 г., COVID-19, агресивната война на Русия срещу Украйна) оказаха допълнителен натиск върху системата и подложиха на изпитание устойчивостта на законодателството на ЕС по отношение на летищата.

Всички тези промени налагат да бъде направена нова оценка на трите законодателни акта, за да се гарантира, че с тях се постигат резултати и те са целесъобразни. Необходимо е също така да се оцени взаимодействието между правилата на ЕС и световните промишлени стандарти и практики. Периодът на възстановяване от COVID-19 показа силната взаимозависимост между правилата за достъп до летищния капацитет и цените за предоставянето на достъп. Той също така показва необходимостта от ефикасно и по-устойчиво наземно обслужване, за да се гарантира, че необходимият капацитет се предоставя своевременно, а обслужването е качествено. Също така беше подчертано важното значение на ефикасното планиране и координация за всички участници.

Освен това преминаването към приоритизиране на екологичните проблеми доведе до нови потребности, за които държавите членки търсят решения чрез смесица от индивидуални ад хок мерки, които не са предвидени в правната рамка, замислена през 90-те години на миналия век. Няколко държави членки (Белгия, Франция, Нидерландия) проучват как да намалят капацитета на летищата поради опасения, свързани с шума, но законодателните актове, които попадат в обхвата на настоящата проверка за пригодност, не предвиждат такива ситуации.

При проверката за пригодност ще се оцени дали трите законодателни акта постигат своите цели, като същевременно се вземат предвид промените на пазара. В рамките на проверката също така ще се търсят припокривания и полезни взаимодействия между законодателните актове. В крайна сметка законодателството на ЕС за летищата трябва да допринесе за добре функциониращ авиационен пазар на ЕС, който предоставя конкурентни и устойчиви услуги и свързаност на потребителите. Конкретните цели, спрямо които ще се оценява законодателството на ЕС за летищата, са следните:

1. Ефективно използване и определяне на цени за летищния капацитет и наземното обслужване, като се осигурява свързаност в съответствие с предпочитанията на потребителите и потребностите на ползвателите на летищата.

2. Улесняване на адекватна конкуренция и еднакви условия на конкуренция между летищата, авиокомпаниите и другите доставчици на услуги.

3. Прозрачен и независим надзор върху разпределянето на слотове, определянето на летищните такси и възлагането на договори за наземно обслужване.

4. Адекватност на летищните услуги и наземното обслужване по отношение на количеството, качеството, надеждността, устойчивостта и нуждите от инвестиции.

Целта на проверката за пригодност ще бъде да се отговори на въпроса дали действащото законодателство на ЕС за летищата все още е ефективно за постигането на горепосочените конкретни цели и дали то е най-ефикасният и икономически ефективен начин за постигането им. В рамките на проверката ще се прецени – като се имат предвид последните развития на пазара – дали правилата са все още актуални с оглед на първоначалните, но и на новите политически приоритети (напр. устойчивост, екологосъобразни инвестиции и стимулиране на екологичните резултати, устойчивост и облекчаване на административната тежест) и дали са съгласувани с други законодателни актове и политики на ЕС.

Особено внимание ще бъде отделено на връзките и полезните взаимодействия между трите законодателни акта и други разпоредби, засягащи летищния капацитет (Регламент (ЕО) № 1008/2008 относно въздухоплавателните услуги (правила за разпределение на въздушното движение, задължения за предоставяне на обществени услуги) и Регламент (ЕС) № 598/2014 относно управлението на шума от летищата), както и на взаимодействието със законодателството в областта на конкуренцията, включително правото в областта на държавната помощ, и други рамки на политиката, като например политиката в областта на енергетиката, околната среда и климата. При проверката за пригодност ще се прецени също така дали трите законодателни акта носят добавена стойност от ЕС. Констатациите от проверката за пригодност ще бъдат използвани във всички възможни бъдещи законодателни или незаконодателни действия в тази област.