ЕК събира мнения за Плана за действие срещу кибертормоза

Анелия Пенкова
ЕК събира мнения за Плана за действие срещу кибертормоза
ЕК събира мнения за Плана за действие срещу кибертормоза
Снимка: АП/Alberto Pezzali
София,  
08.08.2025 14:51
 (БТА)
Европейската комисия се ангажира с инициатива за обществени консултации и мнения, в рамките на която граждани и предприятия могат да споделят виждането си по редица политики на ЕС и действащото законодателство. На определения за това уебсайт може да бъдат публикувани коментари, които ЕК ще вземе предвид при по-нататъшно разглеждане на тези политики.

Една от инициативите, която понастоящем е отворена за коментари, е свързана с Плана за действие срещу кибертормоза.

Тази инициатива има за цел справяне с нарастващата тенденция на онлайн злоупотреби. Създава се координиран подход на ЕС, с който ще се подкрепят държавите членки чрез споделяне на добри практики, насоки и политики.

Основавайки се на инструменти като стратегията „По-добър интернет за децата“ и Акта за цифровите услуги, планът ще се съсредоточи върху малолетните и непълнолетните. В него ще бъдат разгледани и аспектите, свързани с пола, и уязвимостта на определени групи младежи на възраст до 29 години (например хора с увреждания, ЛГБТИК, мигранти).

Политически контекст 

Планът за действие срещу кибертормоза беше обявен в политическите насоки като мярка за справяне с нарастващата тенденция на онлайн злоупотреби. Той е насочен към създаване на всеобхватен подход на ЕС за борба с кибертормоза и към осигуряване на подкрепа за държавите членки в тези усилия. Като се основава на инструменти и инициативи като европейската стратегия за по-добър интернет за децата (BIK+), Акта за цифровите услуги и Препоръката за интегрираните системи за закрила на детето, планът ще бъде съсредоточен предимно върху малолетните и непълнолетните. В него ще бъдат разгледани и аспектите, свързани с пола, и повишената уязвимост на определени групи младежи на възраст до 29 години, като например хора с увреждания, ЛГБТИК, мигранти и младежи от религиозни, расови или етнически малцинства.

Проблем, който инициативата цели да преодолее 

Кибертормозът е широко разпространена форма на тормоз, която вреди на благосъстоянието, психичното здраве и взаимоотношенията на малолетните и непълнолетните и младежите и води до трайни последици. Според проучване на СЗО около един на всеки шест подрастващи е преживял кибертормоз, а около един на всеки осем подрастващи съобщава за кибертормоз над други. През последните пет години това е най-често съобщаваният проблем от младежите, които се свързват с горещите телефонни линии на центрове за по-безопасен интернет, съфинансирани от ЕС (доклад относно BIK за 2024 г.). Проблемът е много наболял за малолетните и непълнолетните и младежите, по-специално за младите момичета и жени, както и за определени групи като малолетните и непълнолетните деца и младежите с увреждания, принадлежащите към ЛГБТИК общността, мигрантите и младежите от религиозни, расови или етнически малцинства. Например 63% от анкетираните в проучването на ЛГБТИК (Агенция на Европейския съюз за основните права) от 2023 г. са се сблъсквали с онлайн съдържание, подбуждащо омраза.

Без хармонизирано определение на кибертормоз и координиран подход на ЕС съществува риск усилията за справяне с явлението да бъдат фрагментирани и непоследователни. Нови технологии като генеративният изкуствен интелект и виртуалните светове също добавят нови нива на сложност при кибертормоза. ЕС разполага с всеобхватна правна и политическа рамка за справяне с проблема с кибертормоза, включително Акта за цифровите услуги, европейската стратегия за по-добър интернет за децата (BIK+) и мрежата от центрове за по-безопасен интернет в целия ЕС. Директивата относно борбата с насилието над жени и домашното насилие включва и различни киберпрестъпления, някои от които обхващат тежки форми на кибертормоз, а Директивата за правата на жертвите предвижда правото на подкрепа и защита на жертвите на всички престъпления, включително онлайн насилие. Директивата относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца обхваща и престъпното поведение, свързано с кибертормоза. Кибертормозът е разгледан и в Насоките за цялостното благосъстояние и устойчивост на психичното здраве в училищата, както и в Препоръката за интегрирана система за закрила на детето, с която той се признава за насилие и се насърчава всеобхватен подход, основан на правата на детето. Насърчаването на цифровата грамотност е ключово, както е показано например в Насоките за учители и преподаватели за насърчаване на цифровата грамотност и справяне с дезинформацията чрез образование и обучение. Освен това планът за действие ще бъде отразен в предстоящото общоевропейско проучване относно въздействието на социалните медии върху психичното здраве.

Въпреки че Европейската комисия вече е предприела различни стъпки за борба с онлайн посегателствата, за да се запълнят празнините, са необходими по-ефективни и хармонизирани инициативи и прилагане, насочени към защита на благосъстоянието и правата на малолетните и непълнолетните и младежите и насърчаване на превенцията и защитата. Тъй като проблемът е многопластов, той изисква координирани отговори от страна на политиците, образователните институции, медицинските специалисти и правоприлагащите органи. 

Какво се стреми да постигне инициативата и по какъв начин

Настоящата покана за предоставяне на данни цели да подпомогне Комисията при изготвянето на план за действие срещу кибертормоза, като същевременно се съберат мнения от по-широката  общност от заинтересовани страни. Тя има за цел да събере от тях информация относно обхвата, подхода и съдържанието на плана за действие, за да се определят пропуските и възможните решения за тяхното преодоляване.

Планът ще отговори на нуждите на целевите групи чрез ключови действия, свързани с превенцията, реагирането, подкрепата на жертвите и адекватния подход към извършителите:

Установяване на общ подход на ЕС: разработване на единно определение на кибертормоз и обмисляне на подход на ЕС към престъпленията.

Подкрепа за държавите членки: насърчаване на приемането на всеобхватни стратегии за борба с кибертормоза или определяне на контактни лица за случаи, например доверените податели на
сигнали съгласно Акта за цифровите услуги.

Насърчаване на сътрудничеството: засилване на мултидисциплинарното сътрудничество между регулаторните органи, образователните институции, родителските сдружения, промишлеността и гражданското общество за справяне с кибертормоза.

Насърчаване на превенцията и здравословното използване на социалните медии: повишаване на информираността, подобряване на цифровото образование и благополучие, с подкрепа за участието на децата, и създаване на надеждна среда за нарушаване на мълчанието около кибертормоза.

Насърчаване на докладването: подкрепа за въвеждането на добри практики за докладване на кибертормоз в целия ЕС, като например френското приложение App 3018.

Насърчаване на всеобхватна подкрепа: координиране на подкрепата между различните сектори (напр. цифрови технологии, образование, правосъдие, здравеопазване, социални услуги), съответните услуги и нива на компетентност, с цел да се гарантира подкрепа за жертвите и да се създаде положителна, достъпна и приобщаваща среда, включително за реинтеграция на млади извършители на престъпления. Освен това тези действия ще бъдат допълнени и подкрепени от въвеждането и прилагането на текущата и предстоящата правна и политическа рамка на ЕС. 

Вероятни въздействия 

Планът за действие срещу кибертормоза ще направи онлайн преживяването по-безопасно и здравословно за малолетните и непълнолетните и младежите, като се насочи по-специално към членовете на уязвими групи, и ще осигури по-последователен и ефективен подход за справяне с кибертормоза в целия ЕС. Той ще популяризира също добрите практики в държавите членки и ще спомогне за тяхното разпространение, когато е полезно.

