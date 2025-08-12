Най-малко осем души загинаха при наводнения на остров Сао Висенте в Кабо Верде, предаде Ройтерс, позовавайки се на представител на властите.

Вчера проливни дъждове се изсипаха над северния остров, който е част от атлантическия архипелаг край бреговете на Западна Африка, заляха пътища и отнесоха автомобили и хора.

Общинският съветник Жозе Карлош да Луш заяви пред държавната телевизия, че седем души са загинали при наводненията, един е бил убит при електрически удар, а трима са в неизвестност.

В съобщение от вчера Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец посочи, че броят на загиналите е девет, а 1500 души са били евакуирани от остров Сао Висенте.

Според метеорологичния институт на Кабо Верде, обичайните превалявания на остров Сао Висенте възлизат на 116 мм дъжд годишно. Вчера обаче за пет часа са се изсипали 193 мм дъжд, съобщи Ещер Брито, изпълнителен директор на института.

"Това е рядкосрещана ситуация, защото регистрираните данни са над 30-годишната ни климатична средна стойност", заяви тя пред Ройтерс, като добави, че само за два часа е паднало повече количество дъжд, отколкото обикновено се изсипва над острова за цяла година.

Вчера Националният център за ураганите на САЩ, базиран в Маями, щата Флорида, заяви, че тропическата буря "Ерин" се намира на около 455 километра западно-северозападно от Кабо Верде и достига максимална скорост на вятъра от 75 км/ч.

Министърът на вътрешните работи Пало Роша заяви вчера, че наводненията са ограничили транспорта на остров Сао Висенте и са прекъснали главния път към международното летище "Сезария Евора", въпреки че летището продължава да функционира. Каменни свлачища също са блокирали трафика.