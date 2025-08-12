Русенски музиканти организират благотворителна изява в подкрепа на фондация „Александър Русев“ за изграждането на здравен център

Русенски музиканти организират благотворителна изява в помощ на Водно-рехабилитационен център за деца и възрастни с ментални и физически затруднения. Това съобщиха от фондация „Александър Русев“, която започна строителството на комплекса през юни тази година.

Целта е той да бъде изграден с дарения, които фондацията набира от 2016 година.

За тази кауза на 23 август вечерта в местния „Макс клуб“ двама русенски музиканти - Владо от група „Фаворит“ и Светльо съставят формацията "ТРПН band", която ще бъде допълнена от други русенски музиканти. Те обещават репертоар от „лесно смилаеми“ песни, който може да бъде променян за доброто настроение на присъстващите и в помощ на благородните цели на фондация „Александър Русев“.

На 23 и 24 август на басейна на спортен комплекс "Дунав" ще се проведе и десетото издание на турнира по плуване в памет на Александър Русев, по време на който ще се предлагат тениски, чанти и сувенири с логото на едноименната фондация. Всички събрани средства ще бъдат използвани за изграждането на Водно-рехабилитационния център, който ще подпомага деца с двигателни и ментални затруднения, съобщиха още от организацията.