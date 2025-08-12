КОНМЕБОЛ въведе система за откриване на онлайн злоупотреби с играчи и клубове

Южноамериканската футболна конфедерация КОНМЕБОЛ обяви, че въвежда система за откриване на расизъм, реч на омразата и злоупотреби в социалните медии, насочени към играчи, съдии, клубове и други, с цел предприемане на действия срещу извършителите, съобщи Ройтерс.

Системата ще се използва, започвайки от осминафиналите на континенталните клубни турнири Копа Либертадорес и Копа Судамерикана, и двете от които започват по-късно във вторник.

КОНМЕБОЛ заяви, че системата, внедрена в партньорство със Signify Group, позволява "идентифициране на заплахи в реално време, възпиране на злоупотребяващо поведение и предприемане на конкретни действия срещу отговорните лица“.

Действията срещу извършителите могат да включват спиране на акаунти, ограничения на достъпа до стадиона и доклади до съответните органи, добави КОНМЕБОЛ.