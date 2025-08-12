Студио за компютърни игри в Ниш създаде първата сръбска хорър игра, вдъхновена от славянската митология и балканските народни приказки

Нишкото студио за компютърни игри „Алконост Тийм“ (Alkonost Team) представи първата сръбска хорър игра: „Code Alkonost: Awakening of Evil“, вдъхновена от богатата славянска митология и народните приказки от Балканите, предаде регионалната телевизия Ен1. Играта е достъпна на платформата „Стийм" (Steam) и съчетава атмосферно приключение с елементи на ужас, като предлага уникален поглед върху легенди, герои и символи от региона.

Главната героиня Вера тръгва на мисия да спаси сестра си от подземния свят, но постепенно разбира, че зад ситуацията стои древен конфликт, преплитащ митология, история и човешки съдби, обясняват създателите на играта. По пътя тя среща Челик – воин, вдъхновен от епичните образи от Косовската битка (Битката на Косово поле на 15 юни 1389 г. – бел. ред.), но носещ черти на съвременен човек, чиято роля е ключова за развитието на сюжета.

Играта залага на изследване и откриване на митологични елементи чрез околната среда и различни символи. Сред съществата, с които играчът се среща, са русалка, зловещият Дрекавац (митично същество в южнославянската митология – бел. ред.) и могъщата Морана (срещаща се в българската митология и като Морена – бел. ред.) – символ на зимата и смъртта в славянския фолклор.

Един от отличителните елементи на играта е използването на старославянски език в диалози, пъзели и надписи, които играчът трябва да дешифрира, за да продължи напред, посочват създателите на играта.

Нивата са вдъхновени от реални локации в Сърбия като природния феномен Дяволският град (Джяволя варош) в близост до южния град Куршумлия, Кулата с черепите (Челе-кула) край Ниш и различни средновековни крепости, които са творчески трансформирани. Екипът е почерпил вдъхновение и от класически балкански филми на ужасите.

Проектът е разработен за около седем месеца с бюджет от 50 000 евро, осигурен основно от Иновационния фонд на Сърбия чрез програмата “Смарт старт“ (Smart Start), пояснява Ен1.