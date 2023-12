Питър Гейбриъл е начело на британската класация за албуми

Питър Гейбриъл оглавява британската класация за албуми с i/o, съобщи на сайта си официалната компания, която следи продажбите и съставя чартовете.

С първата колекция от нови песни от 21 години насам бившият вокалист на групата "Дженезис" се изкачва на най-високото стъпало в чарта след продукцията Us от 1992 г. Преди това роденият в Съри изпълнител и автор на песни се радва на солов успех в класацията с албумите Peter Gabriel 3 (1980) и So (1986).

"Преди 37 години албумът So беше официален номер едно и никога не съм очаквал, че отново ще бъда тук”, каза той в интервю за сайта на официалната компания, която следи продажбите и съставя чартовете.

Втората позиция в британската класацията за албуми е за кей поп групата ATEEZ с продукцията им The World EP.Fin: Will. Това е трета и последна част от трилогията на кей поп бандата The World.

Трети се нарежда певецът Майкъл Бубле с празничния си албум Christmas. Той е от 2011 г., но с наближаването на коледните празници става все по-актуален. В албума е включен и хитът It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas. Наскоро британската официална компания, която следи продажбите и съставя чартовете, обяви парчето за най-добрата коледна песен на 21-ви век.

Четвъртото място в чарта е за Тейлър Суифт, която преди дни беше избрана за "Личност на годината" от списание "Тайм" , с нейния албум 1989 (Taylor’s version).

В челната петица място намират и ветераните "Ролинг стоунс" с последния си албум Hackney Diamonds.

Групата "Уам" е начело на британската класация за сингли с превърналата се в класика Last Chritmas от 1984 г. На второ място е Марая Кери с All I want for Christmas is you, следвана от Джак Харлоу с Loving on me.