Диджей Dubfire се включва в поредицата островни партита Solar Island

Роденият в Иран американски диджей Dubfire, известен като половината от хаус дуета Deep Dish, ще бъде част от поредицата партита Solar Island на остров Света Анастасия. Той ще направи сет там на 13 август, съобщават организаторите от "Ялта клуб" и Община Бургас.



Почитателите на Dubfire ще могат да чуят подбраната от него музикална селекция от 12:00 до 21:00 часа.

Али Ширазиния, известен повече с артистичния си псевдоним Dubfire, е роден в Иран през 1971 г. и се мести в САЩ заедно със семейството си, когато е на седем години. Занимава се с електронна музика от 90-те години на миналия мек и добива слава като част от хаус тандема Deep Dish, в който участва заедно с диджей Sharam. Заедно печелят "Грами" за своята хаус версия на песента на Дайдо "Thank You". Сред издадените им сингли са ремикси на изпълнители като Мадона, "Депеш мод", Джанет Джаксън, Джъстин Тимбърлейк, "Ролинг стоунс". От 2006 г. Dubfire развива самостоятелна кариера, в която набляга повече на техно звученето.



Както БТА писа, остров Света Анастасия ще бъде домакин на фестивала Solar Island за трета година. Сред гостите в обявената досега програмата са още Hot Since 82, Бен Стърлинг, Ернан Катанео, Кристиан Бейър от дуото Âme, Виктор Калдерон и Любо Урсини.