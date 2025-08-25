Пътуване през 13 времеви портала предлага художникът Стефан Б. Стефанов в дигитална изложба във Варна

Арт галерия „12“ в Областна администрация Варна представя самостоятелна изложба дигитална живопис на Стефан Б. Стефанов със заглавие „13 врати във времето“. Авторът е експонирал не по стените, а във въздуха 13 картини (принт върху пенокартон), всяка от които е посветена на един от месеците в годината и е придружена с кратък текст.

Показвам силата на дигиталната живопис, която е един прекрасен начин на изразяване, който могат да намерят съвременните артисти, каза пред БТА авторът, като подчерта, че всичко изобразено е подвластно на неговото образование по Живопис във Великотърновския университет. Стефанов дълго работи класическа живопис, но преди около десет години се среща с дигиталното рисуване. Преходът се получил естествено и двете продължават да живеят в симбиоза и хармония в творчеството му.

Изложбата му в галерия „12“ съдържа пейзажи, в които обектите са действителни, запечатани при пътуванията му. В тях са вградени с линеарни рисунки и човешки персонажи. „Това са моите деца, но идеята ми не бе да ги портретувам, а да напомня на зрителите, че всички живеем с децата в себе си и може би ще бъдем по-красиви и добри ако запазим тази първичност и неоформена естетика“, обясни той и допълни, че според него тези образи дават богатство на внушението.

Идеята да подреди 12 + 1 творби е свързана с името на галерията в Областна администрация, каза още авторът. „Направих една връзка с труда на хората тук всеки ден и месец от годината. Първото изображение е януари, завършваме с декември, но аз отварям още един портал, който е имагинерен и мисля, че в него ще намерим място за отдих или анализ - на себе си или годината. Всички творби са с отворен завършек, което за мен е много важно - да има процес, в който авторът изгражда картината като самостоятелна, а зрителят е елемент от този вълшебен триъгълник“, каза Стефанов. Добавените текстове според него са необходими, за да се потопи публиката в личното му усещане за характера на всеки месец.

Техниката му и в компютърните работи е базирана на маслената живопис, само инструментите са различни, но и те са със сходна характеристика, каза той. Творбите си прави на компютър, с графичен таблет, върху който нанася всяка мазка с виртуална четка и писец. Смята, че този способ дава различно усещане при работа, но остава верен на своя стил и подход, който е еднакъв с класическия. Смесва импресионизъм, символизъм и илюстративна алегория. Дигиталното обаче ускорява технологичното време при изграждането на картината и спестява процеса на съхнене, уточни художникът. Не го притеснява, че животът на една компютърна творба е по-кратък, тъй като с принт тя може винаги да бъде съживена, но подчерта, че всяка картина има сертификат за автентичност. Той самият не се изкушава да ги променя в компютъра с времето, а създава нови творби.

Стефан Б. Стефанов има повече от 30 участия в различни изложби от национален и международен характер. Преподавател е в Професионалната техническа гимназия във Варна.