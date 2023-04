"Металика" събраха феновете си в Амстердам за началото на ново световно турне

"Металика" събраха феновете си в Амстердам за концерт, маркиращ ново световно турне, съобщи АФП. Преди няколко дни излезе и 11-ия албум на групата - 72 seasons".

Концертът на групата започна с изпълнение на "Orion". За първи път от 2011 г. групата започва концерт с парче от смятания за класика албум "Master of Puppets".

Калифорнийската група изсвири и “For Whom the Bell Tolls”, “Sad but True”, “Battery", “Seek & Destroy.” На концерта "Металика" свириха на сцена във формата на кръг в центъра на стадиона, заобиколени от фенове от всички страни.

"Enter Sandman" и "Nothing Else Matters" имат около 1 млрд. слушания в Спотифай.

Фенове от цял свят асистират за провеждането на концерта на групата. Джон Инграм от Тенеси, САЩ, е пристигнал специално заради концерта на стадион "Йохан Кройф Арена" в Амстердам. По думите му той е бил асистент на 46 други концерта.

Групата "Металика" е основана през 1981 г. Албумът "72 seasons" излезе на 14 април. Предишното световно турне на "Металика" започна през 2016 г. и прекъсна през 2020 г. заради пандемията от КОВИД-19. Според "Форбс" то е донесло приходи от 400 млн. щатски долара.