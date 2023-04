В Габрово организират среща разговор с композитора Мартин Иванов

Среща разговор с композитора, диригент и изследовател Мартин Иванов ще се проведе в Художествена галерия „Христо Цокев“ на 25 април, съобщи за БТА Савина Цонева от габровската библиотека „Априлов-Палаузов“. Тя и Художествена галерия „Христо Цокев“ са организаторите на събитието.

„Малахитовата гора“ е една вдъхновяваща история за пътя и смисъла, за битката със страховете и отчаянието и за светлината в края на тунела. Това е повече от книга, защото историята е разказана и със слово и с музика. Музикален албум към книгата съдържа 9 композиции, които следват съдържанието й и всяка една от тях съответства на главата от текста. Ще можете да прочетете текста, да чуете музиката и да почувствате със сърцето и душата си историята на главния герой. История за това как и при най-великото страдание и трагедия човек може да намери сили и вяра, за да превърне личната трагедия в триумф, а страданието – в човешко постижение. Всяка продадена книга или диск ще осигури засаждането на дърво в нуждаещите се от помощ гори на България“, каза за БТА Цонева.

Мартин Иванов е един от българите, натрупали ценен опит навън, за да се посветят на нещо значимо тук. Той е композитор, диригент, изследовател и ритъм коуч, който е прекарал 15 години в САЩ и Канада. Завършва престижните Berklee College of Music, Бостън (джаз композиция и аранжиране), University of Memphis и University of Massachusetts (магистърска и докторска степен по изкуствата и композиция). През годините 2001-2004 Мартин Иванов преподава композиция, хармония и аранжиране в University of Memphis и University of Massachusetts, допълват от габровската библиотека.