Двама български ученици постигнаха успех на Европейското състезание за млади учени

Двама български ученици се представиха успешно на 33-ото издание на Европейския конкурс за млади учени (EUCYS) в Европейския град на науката за 2022 година - Лайден, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

Българските участници се включиха с три проекта в областта на математиката, биологията и компютърните науки, спечелили първите три места на националния конкурс "Млади таланти", организиран от Министерството на образованието и науката.

Радостин Чолаков спечели втора награда и 5000 евро с проекта си "The GatedТabТransformer. An Attention-Based Deep Learning Architecture For Tabular Modeling". Радостин е само на 16 години и е един от най-младите български участници досега.

Стивън Спасов получи специалната награда на Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) с проекта си "Bidiagonal decompositions of (singular) Vandermonde-type matrices". Стивън ще има възможност да посети най-голямата в света лаборатория по физика на елементарните частици в Женева и да се запознае с екипа и с работата му в рамките на една седмица.

EUCYS e най-значимото събитие за годината, на което младите таланти на възраст от 14 до 20 години показват своите най-добри научни проекти. Тази година участваха 132 "ярки млади умове" от 33 държави. В българския отбор бе и Петър Жотев.

През 2023 г. конкурсът ще се проведе в Брюксел, а представителите на България ще бъдат избрани на Националния конкурс "Млади таланти - 2023 г.", информират от МОН.