Система за видеонаблюдение ще бъде монтирана на входно-изходните артерии в Пазарджик

Общинският съвет в Пазарджик одобри монтирането на система за видеонаблюдение върху стълбове от уличното осветление в зоните на кръстовищата на входно-изходните артерии на град Пазарджик за осъществяване на контрол от Областната дирекция на МВР на правилата за движение.

Предвидено е да бъдат монтирани системи за видеонаблюдение на десет точки, намиращи се на стълбове на изходите към Панагюрище и Пловдив, към селата Ивайло, Бошуля, Звъничево, Главиница, Синитево, Огняново, Добровница и изхода на Държавното земеделско стопанство.

На сесията беше прието още връщането на залата за изложби на Историческия музей в града и удължаването на срока за погасяване на дългосрочния дълг от държавния бюджет с една година.