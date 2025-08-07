Община Пазарджик монтира пътни съоръжения срещу автомобилни гонки

Над 1100 сигнала от граждани са постъпили в Община Пазарджик за нерегламентирани автомобилни събирания, нощни гонки и дрифтове на територията на града, съобщиха от администрацията.

От Общината добавиха, че предприемат действия, като монтират пътни съоръжения, тъй като с такива събирания, гонки и дрифтове се нарушават спокойствието на гражданите в различни квартали и пътната безопасност.

Общинският паркинг при плувен комплекс "Балона", който е известен със своите автомобилни сборища и дрифтове, вече е обезопасено място, посочиха от администрацията. Монтирани са нови бариери, които вечер се заключват от охраната на парка, а на територията са поставени табели с указания за наложените ограничения. Благодарение на тази мярка, обстановката там е значително по-спокойна и сигурна в тъмните часове от денонощието, допълниха от Общината.

На кръстовището на бул. "Стефан Стамболов" и ул. "Болнична", които също са използвани за дрифтове, са монтирани изкуствени неравности, които имат за цел да ограничат възможността за развиване на опасно висока скорост. Нововъведенията допринасят за повишена безопасност и намаляване на риска от инциденти, казаха още от общинската администрация.

От институцията информираха, че продължават да работят активно съвместно с органите на реда и с гражданите за по-голяма сигурност в града.

През юни Общината предприе и перманентна акция за контрол на електрическите тротинетки.