Най-високата съдебна инстанция в Германия ограничи правото на полицията да ползва шпионски софтуер за тежки престъпления

Анелия Пенкова
Сградата на Федералния конституционен съд в Карслсруе. (Uli Deck/dpa via AP)
Карлсруе,  
07.08.2025 19:05
Най-високата съдебна инстанция в Германия постанови, че полицията ще има право да инсталира тайно шпионски софтуер на компютъра или смартфона на заподозрените и да чете криптираните им съобщения само в случай на особено тежки престъпления, предаде ДПА. 

Престъпленията, наказуеми с 3 години затвор или по-малко, вече няма да бъдат разследвани посредством шпионски софтуер, съобщи Федералният конституционен съд. 

По силата на поправка в Наказателнопроцесуалния кодекс от 2017 г. полицията получи право да извършва наблюдение чрез източник в телекомуникационните устройства, известен още като зловредния софтуер "троянски кон", но използван от институциите с цел разследване на определени престъпления.

Методът позволява на разследващите да четат криптирани съобщения в приложения като "Уатсап" и "Телеграм", както и да получават достъп до информацията на устройството на заподозрения. 

Съдът в Карлсруе прие, че четенето на криптирани съобщения нарушава основни човешки права. 

"Предвид тежкия характер на нарушението (на основни права) наблюдението чрез телекомуникационен източник трябва да бъде ограничено и да се извършва само при разследване на особено тежки престъпления", постанови съдът. Престъпленията, които се наказват с до три години затвор, се смятат за леки нарушения и следователно не са достатъчно сериозни, за да оправдаят употребата на този софтуер, добави той.

Съдът постанови още, че тайното претърсване на информацията на компютрите и смартфоните на заподозрените е отчасти несъвместимо с конституцията на Германия. 

Разпоредбата обаче ще остане в сила, докато не бъдат въведени нови регулации. Делото, което е едно от многото, заведени в Карлсруе срещу правомощията за разследване, беше внесено от организацията за дигитални права Digitalcourage.

/ВС/

